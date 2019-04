El Consejo de Dia tendrá que emitir su informe sobre la OPA de Fridman antes del miércoles

El consejo de administración de Dia tiene de plazo hasta el próximo miércoles, 10 de abril, para emitir su informe sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, que ha descartado subir el precio de la misma, fijado en 0,67 euros.

En concreto, según consta en la Ley de OPAs, el informe del órgano de administración de la sociedad afectada deberá ser publicado en el plazo máximo de diez días naturales a partir de la fecha de inicio del plazo de aceptación de la oferta, que en este caso se extiende desde el pasado día 1 hasta el 23 de abril.

Asimismo, en el mismo plazo deberá remitirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que lo incorpore al expediente de la OPA y a la representación de los trabajadores de la sociedad afectada.

De esta forma, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación, LetterOne, que cuenta con un 29% de la cadena de supermercados, continúa con su 'hoja de ruta' para rescatar Dia, inmerso en las conversaciones con la banca acreedora dirigidas a buscar un acuerdo, y a la espera del siguiente hito legal, que es el informe del consejo, con su recomendación de la OPA.

En todo momento, la sociedad controlada por Fridman ha descartado elevar el precio de 0,67 euros ofrecido a los accionistas, al considerar, según señaló recientemente Stephan DuCharme, socio de LetterOne, que es "muy razonable, con una prima muy relevante", del 56,1% respecto al que cerraron el pasado 4 de febrero los títulos de Dia.

La efectividad de la OPA está condicionada a la aceptación de, al menos, el 50% de las acciones a las que se dirige efectivamente, lo que supone un mínimo del 35,49% del capital social que sumado al 29,001% propiedad de LetterOne, éste alcanzaría una participación mínima del 64,50%.

LetterOne considera que la cadena de supermecados necesitaría un mínimo de, aproximadamente, 130 millones de euros para restablecer el equilibrio patrimonial.

En concreto, según el folleto de la OPA, la compañía se encuentra en causa legal de disolución, al ser su patrimonio neto negativo (99 millones de euros) inferior a la mitad de su capital social (31 millones de euros).

LetterOne reconoce que Dia se encuentra en una "situación complicada", tras haber acumulado una posición "insostenible" de deuda de alrededor de 1.700 millones de euros y perder su calificación crediticia "haciendo extremadamente complicado refinanciar su deuda".

Reconversión integral

LetterOne considera que la solución a la situación de Dia requiere más que solo capital, al entender que necesita cambiar "profundamente" su propuesta de valor y la inversión en la red de tiendas, para lo que ha eleborado su plan de transformación con el que espera la reconversión integral de la compañía en los próximos cinco años.

No obstante, según el folleto, durante los dos primeros años del plan, Dia no generará caja ni resultados positivos, por lo que "podría consumir entre 200 y 250 millones de euros en efectivo debido a las inversiones en margen, opex y capex". En este sentido, LetterOne considera que no es realista prometer a los accionistas la creación de valor antes de que pasen cinco años desde el lanzamiento del plan.