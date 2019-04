Enisa aprobará sus líneas de financiación para pymes y 'start-ups' antes del 28-A

En cuestión de semanas, o incluso de días, las líneas de financiación de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) se aprobarán en el Consejo de Ministros de esta semana o de la próxima. Así lo ha adelantado, José Bayón, consejero delegado de la empresa dependiente del Ministerio de Industria.

Este adelanto, no solo referente a las elecciones si no también al calendario del año anterior, significa que existe “un compromiso”, según ha justificado Bayón. Y es que las líneas de financiación de la empresa pública no se aprobaron hasta octubre en 2018.

En este sentido, el consejero delegado de Enisa ha subrayado la importancia del ecosistema start-up, pero también de las pymes. “No me gusta perderme en nombres, al final de lo que hablamos aquí es de empresas y de creación de tejido económico y de modelo productivo”, ha explicado.

En 2018, Enisa aprobó la financiación de 534 proyectos, de 1.400 estudiados y destinó 74,5 millones de euros a la creación y el crecimiento de empresas. “Hemos pasado de que nadie quisiera ser empresario a que se llamasen emprendedores y se pusieran de moda. Ahora nos encontramos en un momento en que las empresas se estabilizan y empiezan a crecer”, ha descrito Bayón.

Dos tipos de proyecto, mismo presupuesto

Aunque Bayón no ha entrado en detalle durante su participación en el III Foro Emprendedores y Pymes organizado por EL ESPAÑOL, fuentes de Enisa han confirmado que las líneas de financiación contarán con las mismas cantidades que las del año anterior. En este sentido, existen dos tipos de proyecto “de semilla” y de “crecimiento”.

Según ha detallado el consejero delegado de Enisa, en el caso de los proyectos de nacimiento o de semilla existen dos líneas de financiación: de emprendedores y de jóvenes emprendedores que van desde los 25.000 hasta los 300.000 euros.

En el caso de las pymes, son líneas destinadas a que estas empresas “crezcan y se fortalezcan”. Las cantidades oscilan desde los 300.000 hasta los 1,5 millones de euros. “Las líneas se pueden solicitar más de una vez”, ha detallado Bayón.

La oportunidad de Europa

Aunque durante el acto se ha hablado del sudeste asiático como un mercado con mucho potencial, el consejero delegado de Enisa está convencido de que “Europa va a tener una gran oportunidad, sobre todo, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible”.

“El nivel de start-ups está avanzando. Hay un ecosistema en España que funciona, que crece”, ha afirmado José Bayón. En esta línea, ha animado a las empresas a llamar a la puerta de Enisa porque se crea un “cebo positivo”. “Con un préstamo preconcedido de enisa, normalmente la banca se anima más”, ha señalado.