Leroy Merlin invertirá 500 millones en la apertura de nuevas tiendas en España

Leroy Merlin elevó un 6,6% sus ventas en 2018 en España, hasta alcanzar los 2.182 millones de euros, mientras que su beneficio neto cayó un 7,2%, hasta los 87,3 millones de euros, al tiempo que ha anunciado que invertirá 500 millones de euros en el mercado nacional, donde creará 6.500 empleos en el periodo 2019-2023.

En concreto, la compañía mantiene su ambicioso plan de expansión para los próximos cinco años con la apertura de 28 nuevas tiendas, el 'remodelling' de 46 establecimientos, que conllevará la creación de 6.500 empleos, 5.000 directos y 1.500 indirectos en este periodo.

"El 2019 será un año muy cargado de trabajo e intenso de nuestra historia, después de que en 2018 hemos logrado el mayor crecimiento en volumen de la historia. Cumplimos 30 años en España con una solvencia financiera como base y donde nos hemos convertido en los líderes del mercado tras nuestra reciente fusión con AKI", ha asegurado el director general de Leroy Merlin España, Ignacio Sánchez Villares, que ha avanzado que el año ha arrancando "espectacularmente" con tasas de crecimiento del 10% en los primeros meses.

Sánchez Villares ha reiterado la apuesta de la compañía por la transformación digital, la omnicanalidad y el 'supply chain' para lo que han invertido 31,1 millones de euros en 2018, cifra que se elevará hasta los 48,5 millones de euros a lo largo de 2019.

De esta forma, la facturación 'online' de la compañía se ha elevado en un 20,8%, hasta alcanzar los 47,3 millones de euros, mientras que la web ha registrado un crecimiento de visitas del 17% con 129 millones, mientras que también se ha elevado un 6,6% el tráfico de las tiendas. "Lo digital no nos ha quitado tráfico, al contrario nos está reforzando", ha confesado el director general en España.

En la apuesta por la omnicanalidad, Leroy Merlin ha diseñado una estructura logística que le permite ya "servir productos en menos de 48 horas" en toda la Península Ibérica. Así, ha confirmado que están trabajando en el 'almacén del futuro" que será el centro logístico automatizado en Meco (Guadalajara).

La compañía, tras su fusión con AKI, cuenta con 137 puntos de venta en el mercado nacional. "Hemos conseguido ya uno de nuestros sueños, que haya una tienda nuestra a menos de 60 minutos de cualquier español", ha subrayado.

No descarta más aperturas en centros urbanos

De cara a 2019, el grupo mantiene su apuesta por el mercado nacional, donde prevé invertir 121,4 millones de euros en 2019 con la apertura de siete nuevas tiendas y 21 remodelaciones.

El director general no descarta más aperturas en centros urbanos, tras las aperturas de Madrid y Barcelona, pero siempre que sean rentables. "Seguimos buscando tiendas, pero no vamos a abrir conceptos que pierdan dinero. Si conseguimos proyectos como el que tenemos en Madrid y Barcelona, vamos a muchos. Ahora no tiene sentido abrir tiendas para perder dinero", ha confesado.

De esta forma, la compañía apuesta por su actual modelo multiformato, donde cuenta con los formatos 'project', de menos de 2.000 metros cuadrados que están dedicadas a realizar proyectos, las 'urban' (2.000 metros cuadrados) en el centro ciudad, las 'compact' (entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados) con una selección de productos que hacen la compra más cómoda ,y Leroy Merlin, que son las tiendas grandes de 10.000 metros cuadrados que seguirán siendo referente y la esencia de marca.

Además, Leroy Merlin ha confirmado que mantendrá su apuesta por su política de bajada de precios, que afectó en 2018 a 12.505 productos. "Esto no tiene fin, porque no puedo vender un producto más caro que los competidores", ha reconocido.

Contribuye a las arcas del estado con 275,6 millones

Por otro lado, Leroy Merlin contribuyó en 2018 a las arcas del Estado con un total de 275,6 millones de euros, que se desglosan en 27 millones de euros el impuesto de sociedades; 22,7 millones de euros en otros impuestos; 126 millones de euros en IVA; 78,9 millones de euros en Seguridad Social, y 22,7% correspondientes al IRPF.

La multinacional mantiene su apuesta por proveedores españoles. Así, el 86,8% de los productos que venden son nacionales, ya que cuentan con 1.829 proveedores de mercancías. La cifra de compra de la compañía a proveedores ascendió a los 1.298 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 3,8% más, de los cuales el 73,2% son nacionales (950 millones de euros).