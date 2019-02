Telefónica: “No estamos en el 4YFN por la responsabilidad social corporativa”

Imagen durante la conferencia 'From Zero to Hero'.

"Hace cuatro años invertimos en Tappx. Quizá en 4 años podamos hablar de otras empresas como 'héroes'". Mariano de Beer, Chief Commercial Digital Officer de Telefónica ha explicado así el compromiso de la empresa de telecomunicaciones con las start-ups. En esta línea ha señalado que la compañía "no está en el 4YFN por la responsabilidad social corporativa".

A través de Wayra, la 'teleco' ha organizado una conferencia en el 4YFN en la que han participado Diana Piemari, CMO de Housers, Fernando Saiz, CMO de Tappx y Jason Harmon, CTO de Typeform. La conferencia titulada From Zero to Hero: Fastest-Growing Startups in Spain es la misma a la que había sido invitada Cabify, antes de ser vetada por la organización.

Saiz ha explicado que las claves de Tappx se basan en su modelo de negocio, en "poner al cliente en el centro y los acuerdos que tenemos con fantásticos socios". El CMO de la compañía de monetización de aplicaciones ha señalado que el entorno de las start-ups es "muy motivador" por los "cambios y retos" a los que se enfrenta diariamente.

Diana Piemari, por su parte, ha reivindicado la "importancia de los recursos humanos" y ha señalado que desde Housers "se valora a las personas por encima de sus cargos". Piemari ha señalado que lo que más aprecia de "trabajar en una start-up es ver el cambio real de lo que estás haciendo".

El CTO de Typeform, compañía de encuestas online con sede en Barcelona, ha explicado como han pasado de "ser reactivos a proactivos: una vez el producto es real y tenemos más clientes, hemos tenido que anticipar algunas de nuestras decisiones", ha señalado.