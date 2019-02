ElParking: “Con Madrid Central ha subido la recaudación en las zonas colindantes”

El panorama de la movilidad está cambiando más rápido de lo que parece. El coche autónomo será una realidad en no mucho tiempo, y los acuciantes problemas de contaminación que hay en las grandes ciudades obligan a limitar el acceso en coche al centro. El último ejemplo ha sido el de Madrid Central, el área libre de coches de la capital, que comenzaba a implementarse con la llegada del nuevo año.

Decía la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que todavía es pronto para evaluar los efectos que ha tenido el cierre al tráfico de más de 470 hectáreas del centro. Sin embargo, ya empieza a haber algunos indicadores que demuestran que el tráfico ha disminuido en la zona. “Hemos notado cómo el pago del aparcamiento en superficie ha caído y se ha incrementado el del subterráneo”, explica Enrique Domínguez, Manager General de ElParking en una entrevista con EL ESPAÑOL.

A su juicio, estamos ante “un efecto esperado y buscado por el Ayuntamiento”, que ha motivado también que “haya subido la recaudación en las zonas colindantes”. En otras palabras, que los madrileños tratan de llegar cuanto más cerca del centro con su coche. Así que, para intentar reducir este efecto, la aplicación propiedad de Eysa trabaja en coordinación con la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el Consorcio Regional de Transportes.

Proyectos de futuro

Domínguez espera lanzar un plan conjunto en las próximas semanas que permitirá “utilizar los aparcamientos disuasorios de entrada a Madrid de forma gratuita, para luego poder combinar el viaje con el transporte público". Eso sí, será para usuarios de su aplicación. ¿Por qué? Básicamente porque esta plataforma, y su matriz, apuestan por la movilidad privada pero también por la pública: taxis vtc, carsharing, patinetes, etc.

Eso se demuestra en que Eysa ha comprado en los últimos meses la aplicación Taksee, dedicada a taxi corporativo; pero también están inmersos en otros sectores como los patinetes o el carsharing y las VTC o las bicicletas en donde ha entrado a través de la compra de p3gm en Estados Unidos.

Así que para combinar toda esa oferta el grupo matriz prepara ya una gran aplicación llamada Masmov. Agrupará a todo el transporte público, y dejará el privado para ElParking.com, según explica su manager (quien bromea con cambiar el nombre porque ya se les queda pequeño el nombre al agrupar aparcamiento, gasolina o peajes).

La aplicación del grupo

Esta app, que cuenta con un millón de usuarios y confía en alcanzar el millón y medio en 2019, prevé que la movilidad cambie radicalmente en los próximos años. “El usuario no es consciente de cómo va a cambiar la movilidad”, y la complementariedad que pueden tener Masmov con ElParking es muy elevada, continúa.

En su mente está un completo y complejo parque de coches compartidos, patinetes, vtc, taxis, autobuses, motosharing, bicicletas (y mucho más) que se moverán por las ciudades. “Ahora mismo hay empresas que lo hacen bien, pero lo que vemos ahora es anecdótico respecto al futuro que tiene”, añade.

¿Y cuál es el futuro de plataformas como ElParking? Básicamente convertirse en pasarelas de pago. Ser capaces de gestionar todos los pagos que un usuario necesita para moverse en su día a día, aunque en el caso de la movilidad pública tendrán que vencer las resistencias de las empresas a perder su cuota del pastel.

Crecimiento exterior

Domínguez reconoce que su próximo objetivo es la venta de seguros, pero también el crecimiento de la aplicación. En España están ya en un centenar de ciudades, llevan operando en Costa Rica desde hace un año y, en los próximos seis meses, llegarán a México, Brasil y Colombia. ¿Siguiente etapa? Estados Unidos, en donde de la mano de p3gm “estamos entrando de forma mucho más simple y confiamos en abrir en dos ciudades antes de acabar el año”.

ElParking también quiere crecer en Europa, aunque es todo mucho más complicado. Reconoce que ya están trabajando para adentrarse en ciudades donde se puede operar con datos libres, pero su gran apuesta pasa por el crecimiento mediante adquisiciones de compañías para lo que tienen más de quince posibles operaciones en estudio.

ElParking y Masmov competirán con otras muchas más aplicaciones que pretenden hacer lo mismo, convertirse en grandes plataformas de movilidad que permitan transaccionar con el usuario y ser su ‘pasaporte’ de movilidad. Sin embargo, Domínguez es realista y no ve que haya sitio para todos porque “el mercado no es tan grande”, así que prevé un período de consolidación en no mucho tiempo.

Y ojo, porque ahí los fabricantes de coches tienen mucho que decir. “Se han dado cuenta de que el negocio está aquí, y de que es su futuro. Sólo podrán entrar comprando”, sentencia.