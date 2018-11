Quince cosas que aprendí del ‘trading’ antes de empezar

En esta segunda entrada del diario del trader novato tenía el objetivo de explicar cómo se abre una cuenta. ¿El problema? Entre medias, tuve ocasión de moderar un foro sobre trading en el que participaron algunos primeros espadas del sector y me enseñaron algunas lecciones importantes sobre qué debería hacer si quiero tener éxito en este mundillo.

Era nuestro segundo foro de trading y aprendí algunas cosas que quiero compartir con vosotros y que se van a convertir en parte de mi estrategia.

1. Formación a porrillo

Todos los ponentes del foro coincidieron en este apartado. La diferencia entre un trader y un señor que invierte está en el conocimiento que ha recibido. Hay infinidad de formas de conseguir formación al respecto, y lo importante es conseguir una que sea de calidad. En un mundo en el que cada vez hay más información y compites hasta con robots, estar poco preparado es un privilegio que no puedes permitirte.

Así pues, en este diario intentaré compartir con vosotros lecturas interesantes sobre este mundillo y, lo más importante, agradeceré que vosotros las compartáis conmigo.

2. Preservar tu capital

Esto no va de apostar tu dinero, va de hacerlo crecer. Un par de cifras interesantes que se sugirieron: no invertir más del 10% de tu capital y no emplear más que el 1% del dinero disponible en cada operación.

3. Fija una estrategia y síguela

No vale con ir mariposeando, hay que decidir qué quieres hacer exactamente y, a partir de ahí, ser coherente con tus decisiones. A lo mejor, en este experimento mariposeo un poco, pero para hacer un recorrido por los distintos productos.

4. Fija unos objetivos y persíguelos

La estrategia tiene que estar configurada en base a tus objetivos. Puedes no alcanzar tus objetivos, pero si no los fijas tu estrategia no tendrá sentido.

5. Aprende con una cuenta demo, pero no te encariñes

Todos los brokers online tienen cuentas demos para hacer experimentos con gaseosa. Alguien llegó a decir que no deberías invertir dinero si no has sido capaz de tener un éxito razonable en una demo. Pero también se previno contra el exceso de demo: es muy fácil no ser disciplinados y hacer con dinero ‘del Monopoly’ cosas que no harías en la vida real.

¿Solución? Aprende deprisa con la demo y empieza a operar aunque sea con sumas más bajas al principio.

6. No seas más fiel a la morralla que al solomillo

Al parecer, muchos traders son incapaces de recortar pérdidas, por ego o cabezonería, y se obsesionan con mantenerse en valores que les han supuesto pérdidas. Y cuanto más caen, más difícil es recuperarse. Una buena cifra para decidir cuándo apearte es, al parecer, el 20%.

7. Ten un diario de 'trading'

Eso es ya un check, si tenemos en cuenta cómo hemos bautizado a esta sección. Es importante mantener un registro no sólo de en qué has invertido, sino cómo te has sentido con las inversiones. ¿Te has sentido cómodo? ¿Has acertado? Servirá tanto para registrar tus aciertos como tus errores.

8. Toma beneficios parciales

Es una forma de preservar tu capital y mantenerte en la ola. No hay que temer ganar de vez en cuando. De hecho, el inversor tiene tres estados: invertir, vender o liquidez. Ninguno tiene nada de malo si te ajustas a tu estrategia y objetivos.

9. Adquiere perspectiva

No te alegres mucho de los éxitos ni te angusties con las pérdidas. O aceptas las pérdidas o te dedicas a otra cosa.

10. Invertir en máximos puede ser de ganadores

Si una empresa va bien, lleva tiempo yendo bien y tiene todo a su favor para seguir yendo bien, ¿por qué no invertir en ella? Hay compañías que llevan tiempo creciendo y pueden seguir haciéndolo. Si crees que van a hacerlo mejor que sus índices, puedes jugar contra el índice y a favor de la compañía.

11. La llegada de los criptoactivos

Esto no va de Bitcoin o Ethereum, va de tokenización de la economía. Vamos a un entorno de ‘security tokens’ y hay que familiarizarse con ellos.

12. Con el dinero no se juega

Puedes usar el término de forma casual, pero esto no son apuestas deportivas, con actores que lo mismo te venden las apuestas que el microcrédito al 2000% para llegar después a fin de mes. Esto va de preservar tu capital frente a la inflación y otros agujeros, y hacerlo crecer tanto como sea posible. Si no eres capaz de hacerlo, tienes que dejar de hacerlo.

13. El 'trading' social es una oportunidad... si lo haces bien

El trading social, la posibilidad de replicar carteras de otros inversores, es una gran oportunidad y alivia un poco la tradicional soledad del trader. Sin embargo, muchas veces al copiar una cartera no tenemos en cuenta el historial a largo plazo de la persona a la que copiamos, y muchas veces un historial de unos meses no significan nada en una carrera de años. Tampoco vale copiar un par de cosas.

14. El error más grave es la impaciencia

Volvemos a lo mismo: hay que seguir una estrategia. No hay que conseguir la recompensa inmediata que exige el ego. Para colmo, como ya hemos dicho, la gente tiende a ser paciente con lo que te arruina e impaciente con lo que te daría más dinero.

15. Todo lo que diga tu cuñado, malo

Si la masa dice algo, conviene hacer lo contrario. O, al menos, no dejarse llevar y tener en cuenta si la masa tiene razón o no.