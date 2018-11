Inditex apuesta por el 'fenómeno Rosalía': lanza una colección con Pull&Bear

A.M.

Está en boca de todos desde hace meses y, desde el lunes, también se hará un hueco en el armario de sus fans. Inditex ha elegido a Rosalía para que ponga su sello a una colección cápsula de su enseña con enfoque joven y urbano.

Según ha indicado la compañía, la línea diseñada por la cantaora catalana llegará a "todos los mercados en los que Pull&Bear está presente" el próximo 12 de noviembre. En total, las prendas con sello Rosalía se encontrarán en 330 tiendas físicas y 33 plataformas online, la huella de Pull&Bear a nivel mundial.

El gigante de la moda no ha desvelado más detalles sobre cómo será la colección pero la artista ha dado algunas pinceladas revelando su gusto por colores vivos. "El verde me da mucha energía. El lila es un color femenino, es un color sensual. El rojo para mí es apasionamiento, fuerza. El negro es misterio, me gusta mucho. El blanco es pureza", declaraba Rosalía sobre su primera incursión en el mundo de la moda.

Esta alianza, que une música y moda, es fruto del compromiso de Pull&Bear por apoyar un movimiento generacional que pone en valor la nueva escena creativa española, de la que la cantante Rosalía es uno de sus máximos exponentes, según ha señalado la cadena de moda.