El TSJC rechaza el recurso de Colau contra la suspensión de la norma anti VTC en Barcelona

Nuevo espaldarazo a las licencias VTC. En este caso en Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vuelto a echar abajo el plan 'anti licencias' de Ada Colau, alcaldesa de la ciudad.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el TSJC ha decidido mantener dicha suspensión después de que el AMB (Área Metropolitana de Barcelona) interpusiese un recurso para poder instaurar las medidas que ellos consideraban oportunas.

La normativa que presentó Ada Colau exigía una licencia municipal y la aplicación estricta de la ratio 1/30 (1 VTC por cada 30 taxis) que reintrodujo el Gobierno de Mariano Rajoy. De este modo, cada vehículo debía contar con una licencia extra concedida por el Ayuntamiento, además de la vigente que establece cada comunidad autónoma, así como un seguro acorde a la normativa local, cumplir estrictos requisitos en materia de fiscalidad o medio ambiente, así como mantener los coches adaptados a cualquier necesidad.

La Sala del Tribunal considera que no ha lugar al recurso de reposición ya que los nuevos argumentos "no han hecho más que basarse en argumentos que no difieren sustancialmente de los expuestos anteriormente". Además, el TSJC onsidera que la decisión adopotada ateriormente "obedecían a apariencia de buen derecho".

Además, el Tribunal se apoya, para echar abajo las pretensiones de Ada Colau, en el nuevo Real Decreto que se aprobó recientemente en el Consejo de Ministros y que ya está siendo debatido en el Congreso de los Diputados. "Dicha aprobación no ha hecho más que confirmar el acierto de nuestra decisión incidental, sin la cual, cuando menos las previsiones transitiorias dirigidas a garantizar, cuatro años en todo caso, el estatus del que venían disfrutando en el ábito urbano las autorizaciones VTC", agrega el TSJC.