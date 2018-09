Cabify ofrece descuentos a los clientes que no pudieron utilizar su viaje gratis

C. R. C.

Cabify vuelve a mimar al cliente. Y lo hace, además, asumiendo que la demanda le sobrepasó y pidiendo perdón.

Durante la tarde de este jueves, la plataforma española ha mandado un mail a los usuarios que durante el día de barra libre de viajes no pudieron disfrutar del viaje gratuito. En este texto se explica las razones por las que hubo falta de vehículos durante toda la jornada.

Es por ello, que los clientes que no utilizaron su cheque tendrán dos viajes con un descuento del 20% para que los utilice cuando se desee. "Hola.ayer tuvimos muchísimas solicitudes al mismo tiempo y por eso no pudimos atender tu petición. ¡Lo sentimos mucho! Sabemos que usas Cabify habitualmente y ayer no pudiste viajar con nosotros. Por eso, a modo de disculpa, te ofrecemos 2 viajes con un 20% de descuento. Y no solo eso, también queremos aprovechar esta ocasión para darte las gracias por estar siempre ahí y por apostar por una movilidad sostenible. ¡Gracias, gracias y mil gracias!", reza el correo electrónico.

Nuevas movilizaciones

Esta semana el sector de las VTC se han volcado contra la inminente aprobación del Real Decreto que pondrá contra las cuerdas a estas empresas. Sin ir más lejos, este jueves se produjo una manifestación que cortó la Castellana hasta el Ministerio de Fomento.

Además, este mismo viernes se volverán a producir nuevas movilizaciones y se repetirán los paros, las manifestaciones y las protestas frente al organismo público. De aprobarse el Real Decreto, las empresas y las plataformas podrían llevar el caso a los tribunales.