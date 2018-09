El caso del empresario que quiere abandonar

Reconozco que soy la persona más antiecológica que puede haber sobre la faz de la tierra. No me enorgullezco de ello, pero no me gusta estar obsesionada todo el día con el tema, creo que hay cosas más importantes. Así que sí, soy de esas que van en el coche a todos lados, recicla de aquella manera, y se lava los dientes con el grifo abierto. No se puede ser perfecta.

El caso es que el otro día fui con un cliente a una reunión, y me hizo ir en una VTC de esas. Las ‘cucarachas’, las llama un amigo taxista. Nunca había subido en una y la verdad es que la experiencia de usuario respecto al Taxi es radicalmente distinta.