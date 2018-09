El mundo de la empresa respalda a Sánchez en sus 100 días de Gobierno

La élite empresarial ha dado su respaldo a Pedro Sánchez en sus primeros 100 días de Gobierno. Ha sido en un acto en el que el presidente del Gobierno ha hecho balance de las medidas adoptadas hasta ahora, y ha puesto las bases de lo que será la acción de su Gobierno durante los próximos meses.

Al acto, celebrado en Madrid, estaban invitados buena parte del mundo de la política, la empresa, la comunicación y la cultura. Así que se planteaba como termómetro para medir los apoyos sociales con los que cuenta el Gobierno, y comprobar si el mundo de la empresa está o no con el Ejecutivo.

Pese a las dudas iniciales, la realidad es que buena parte de la élite empresarial de nuestro país ha asistido a escuchar al presidente del Gobierno. Así, por ejemplo, al evento han acudido Florentino Pérez, presidente de ACS; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; Luis Gallego, de Iberia; Antonio Vázquez, presidente de IAG; Gonzalo Gortázar, máximo ejecutivo de Caixabank o José María Álvarez-Pallete, el presidente de Telefónica, entre otros.

Junto a ellos, también se han dado cita en la Casa de América de Madrid el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, el de Seopan, Julián Núñez o el presidente de ATA, Lorenzo Amor, como exponente de los autónomos.

Objetivo 2030

Ante ellos Pedro Sánchez ha expresado su visión del cambio que necesita España de cara a los próximos años, con el objetivo puesto en el 2030, ya que se necesita una década para recuperar lo perdido, ha señalado. Ha instado a los presentes a imaginar cómo quieren que sea la España del futuro, y ha reclamado que se ponga fin a la precariedad.

“No es incompatible hablar de economía digital sin que haya precariedad, no es incompatible hablar de plataformas digitales sin sacrificar a la industria cultural y no es incompatible el crecimiento sin perder derechos sociales", ha insistido.

Durante su alocución ha explicado que para su Gobierno “un falso autónomo es un trabajador en condiciones fraudulentas" y ha afirmado que la ingeniería fiscal es "un fraude a la sociedad".

También ha insistido ante los representantes de la empresa en que una de sus prioridades será lograr que las empresas digitales paguen sus impuestos en España. De este modo, Sanchez ha recalcado que “si obtienen beneficios aquí, deben pagar aquí sus impuestos, y hay que hacerlo junto a nuestros socios de la Unión Europea”.

La comunicación, presente

En sus palabras sobre los cien primeros días de Gobierno también han estado presentes buena parte de los líderes de la comunicación de nuestro país. Pedro J. Ramírez, el director de EL ESPAÑOL, ha sido uno de los que ha acudido, aunque también estaban presentes otros representatntes de medios como Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presidente de la Cadena COPE o Daniel Anido, nuevo director de Informativos de la Ser.

Acudieron también a la llamada de Sánchez Maurici Lucena, de Aena; Fernando Abril-Martorell, de Indra; Pilar López, presidenta de Microsoft; Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Santander; José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo de BBVA, o María José Álvarez, presidenta de Eulen.

Es cierto que ha habido notables ausencias a este acto, como los de algunas de las principales energéticas, que se encontraban en la inauguración de Gastech, en Barcelona, o de algunas entidades financieras que, sin embargo, sí han enviado a algún representante.

Se da la circunstancia, además, de que las invitaciones para el evento fueron cursadas el pasado miércoles, lo que ha provocado -según ha constatado EL ESPAÑOL- que muchos de los líderes empresariales no hayan podido cambiar su agenda.

Un evento en el que Sánchez ha estado arropado también por buena parte de sus ministros, como el de Fomento, José Luis Ábalos; la de cultura, Isabel Celaa, entre otros.