Un negocio de 3.600 millones: LaLiga echa a rodar para destronar a la Premier

Este fin de semana arranca LaLiga. Y lo hace con grandes novedades que pueden marcar un antes y un después en búsqueda del objetivo que se ha marcado su presidente Javier Tebas: destronar a la Premier League como la mejor competición liguera a nivel de producto.

Lo hace pensando, además, con la cabeza puesta en la temporada 2019/2020 cuando entrará en vigor el nuevo contrato televisivo. Será entonces cuando las arcas de los clubes empiecen a llenarse gracias a la lluvia de millones que Telefónica pagó por los derechos de las próximas tres temporadas.

Javier Tebas, criticado por muchos aficionados y alabado por los directivos de muchos clubes por su gestión, ha dicho por activa y por pasiva que, a pesar de tener a los mejores futbolistas del planeta en nuestra competición, LaLiga sigue estando un peldaño por debajo del campeonato inglés, acostumbrado a sacar dinero hasta debajo de las porterías.

Por eso, una de sus primeras tareas fue la de cambiar el modelo televisivo para obtener mejores réditos. Y de momento lo está consiguiendo. El presidente de la patronal del fútbol logró centralizar los derechos televisivos, consiguiendo un mayor rendimiento económico que subsanara uno de los grandes lunares de nuestro fútbol: la deuda con Hacienda.

El impago al fisco español llegó a alcanzar cotas casi bochornosas. Hace casi seis años la deuda superaba los 700 millones, ahora la cifra no llega a los 90 y dentro de dos años, LaLiga espera que quede casi reducida a los 40. Este hecho, además, no ha sido impedimento para que los clubes de la competición no tengan ganancias. Según los datos ofrecidos por la patronal del fútbol, el beneficio antes de impuesto de las sociedades (sin contar Real Madrid ni Barcelona ya que desvirtúan los números), es de 177 millones de euros.

Todo este crecimiento sería difícil sin la televisión. Si analizamos los ingresos totales de la patronal de clubes vemos que los derechos deportivos han pasado de representar el 30% de la facturación en 2015 hasta el 40% durante la última temporada. Y hay más. De los 901 millones que La Liga ha aumentado sus ingresos, el 67% corresponde exclusivamente a su contrato audiovisual.

En la tabla media del Ibex 35

Si hasta hace unos años, LaLiga y sus clubes estaban condenados casi a la bancarrota la cosa ha cambiado radicalmente. La patronal del fútbol movió un total de 3.662 millones de euros durante el año 2017. Si trasladásemos estos datos al indicador por excelencia, es decir el Ibex 35, la competición española se situaría en la posición número 22 como empresa que más dinero genera, por delante de compañías como Dia, Bankia, Aena o Mediaset. Este hecho ha supuesto un nuevo récord histórico para el sector que se traduce en una mejora del 15,6% respecto a los que se facturaron un año antes.

Otra de las novedades que se podría presentar a lo largo de la temporada es que algún equipo de LaLiga salga a cotizar. Hace escasos meses, la patronal del fútbol aseguraba que está asesorando a varios clubes en su salida a Bolsa. Este hecho podría ayudar a las entidades a buscar nueva financiación y acercarse a las cantidades que se mueve en la Premier League, competición que tiene a equipos cotizados.

La Serie A puja fuerte

Aunque LaLiga quiera ser la primera competición de Europa, Javier Tebas debe estar pendiente de una competición que ha irrumpido este verano con fuerza: la Serie A, que paradójicamente fue ofrecida al presidente de la patronal para dirigirla, aunque finalmente declinó la suculenta oferta.

A pesar de que la estabilidad financiera de los clubes españoles en su conjunto está mucho más saneada que la de los transalpinos, Italia ha irrumpido con fuerza en el mercado estival y ha destronado a la competición española como la segunda que más gastos ha realizado. Italia, a fecha de hoy ha superado la barrera de los 1.100 millones en traspaso mientras que España no llega a los 800. Cabe destacar que aún faltan dos semanas para el cierre de esta ventana de fichajes.

Facebook y EEUU marcan el camino

Pero LaLiga se ha guardado un par de ases en la manga antes de comenzar la temporada para dar un puñetazo sobre la mesa e intentar mirar a la Premier League a los ojos.

La competición española será la primera gran liga que se vaya fuera de su territorio para disputar un partido de fútbol de manera oficial. Lo hará en Estados Unidos tras haber llegado a un acuerdo con Relevent, empresa encargada de gestionar la ICC (Internacional Champions Cup) veraniega.

La otra gran noticia que hizo oficial la patronal del fútbol es la emisión de sus choques a través de Facebook en la India y en otros países asiáticos por una cantidad cercana a los 90 millones de euros, territorio tradicionalmente Premier League.