Lacalle-Escohotado: el igualitarismo solo iguala a la baja

Un verano más, el economista liberal Daniel Lacalle y el filósofo Antonio Escohotado charlan sobre los riesgos que se ciernen sobre la economía española y mundial y entregan sus recetas para un mejor manejo macroeconómico. Durante todo el mes de agosto EL ESPAÑOL publicará los aspectos más importantes de esta larga conversación que ya se ha convertido en un clásico de la época estival. En esta oportunidad el encuentro ha sido propiciado por la editorial www.laemboscadura.com, donde está disponible toda la obra de Escohotado en formato digital.

En este primer vídeo, Lacalle y Escohotado abordan el nocivo efecto que el intervencionismo y el igualitarismo han tenido sobre las economías en las que se han aplicado a lo largo de la historia. Para el economista, el intervencionismo postula que el Estado pueda gastar lo que quiera y cuando quiera y que, cuando falla su modelo y los países quiebran, siempre se culpa a un 'enemigo exterior'.

“Pero teníamos buena voluntad”, dice Lacalle en relación a quienes impulsan estas doctrinas, a lo que Escohotado responde indicando que el gran problema es que “la teoría ha sido traicionada por hombres limitados”.

Intervencionismo e igualitarismo. Daniel Lacalle y Antonio Escohotado

Según Lacalle, el igualitarismo solo iguala a la baja. “Es imposible que consiga el progreso porque sólo iguala a la baja. No puede igualar al alza porque todo el mundo tiene que trabajar mucho menos”.

Una tesis que comparte Escohotado y que indica que “hay seguridad de que vamos a tener el mismo confort siempre, porque no depende del trabajo lo que le pase a una sociedad. Es independiente”, concluye sosteniendo que esta teoría impide el correcto desarrollo de la libertad individual para generar riqueza.

Escohotado, una obra al servicio de la libertad

Antonio Escohotado (Madrid, 5 de julio de 1941) es un pensador, ensayista y profesor universitario cuyas obras, aunque centradas principalmente en el Derecho, la Filosofía y la Sociología, han abordado una gran variedad de campos.

Obtuvo notoriedad pública por sus investigaciones acerca de las drogas, y son conocidas sus posiciones antiprohibicionistas. El leitmotiv de su obra es una afirmación de la libertad como antídoto frente al miedo o las coacciones que empujan al ser humano hacia toda clase de servidumbres.

Ha publicado una veintena de libros entre los que destacan los tres volúmenes de Historia general de las drogas y la trilogía Los enemigos del comercio. Antonio Escohotado se define como "un liberal demócrata". Dice que "no tiene otro estímulo que la autoaclaración", pero sus libros han abierto puertas que parecían bloqueadas. En una entrevista a este periódico, el intelectual dijo que España merece la corrupción.

Lacalle, entre los economistas más influyentes

Daniel Lacalle es Economista Jefe en Tressis, doctor en Economía, máster en Investigación Económica y profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino, Comisionado de la Comunidad de Madrid en Londres y Presidente del Instituto Mises Hispano. Ha sido Top 20 de los economistas más influyentes del mundo 2016 según Richtopia.

Es autor de varios best sellers traducidos al inglés, chino y portugués, incluyendo: Nosotros, los Mercados, Viaje a la Libertad Económica, La Madre de Todas las Batallas ( junto a Diego Parrilla), Acabemos con el Paro, La Pizarra de Daniel Lacalle, las diez reformas esenciales para una España de futuro (todos en Deusto), Life In The Financial Markets, The Energy World is Flat (Wiley) y Escape from the Central Bank Trap (BEP, 2017).

Escribe una columna semanal en EL ESPAÑOL, y colabora habitualmente en la CNBC, Hedgeye y otros medios internacionales y nacionales.