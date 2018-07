Los trabajadores de Fiat van a la huelga por el fichaje de Cristiano

El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus no ha gustado a todo el mundo. Como a explicaba este medio, los Agnelli, dueña del club, es también propietaria de varias firmas automovolísticas y medios de comunicación.

En este sentido, los trabajadores de Fiat han convocado paros debido a que no consideran justo que estén despidiendo a trabajadores o haya sueldos bajos mientras los dueños de la Juventus se están gastando algo más de 100 millones de euros por Cristiano Ronaldo.

Por eso, el Sindicato de Trabajadores convoca paros para el próximo domingo y que se extenderán hasta el 17 de julio a las 18:00 en protesta a la familia Agnelli.

Así es el comunicado

“Es inaceptable que los trabajadores de Fiat hagan enormes sacrificios económicos, mientras la empresa gasta millones de euros en un jugador de fútbol. Dicen a las familias que se aprieten el cinturón porque la situación no es buena y luego, invierten un dineral en un jugador. ¿Es justo? ¿Es normal que una persona gane millones mientras que miles de familias trabajadoras no llegan a fin de mes? Todos somos empleados y esta diferencia de tratamiento no puede continuar. Los trabajadores de Fiat han hecho ganar una gran fortuna a tres generaciones, enriqueciendo a cualquiera que se mueva cerca de esta sociedad y a cambio, sólo han recibido una vida de miseria”.

Por otra parte, en la carta emitida también pide que se invierta en otras cosas y no solo en el fútbol.“La sociedad debería invertir en modelos de automóviles que garanticen el futuro de miles de personas, en vez de enriquecer sólo a uno. Ese debería ser el propósito de quien prioriza los intereses de sus empleados, pero ellos prefieren el mundo del fútbol, diversión para los demás”.

Bajadas en Bolsa

Este miércoles no está siendo del todo feliz para la familia Agnelli. Las acciones de su equipo están bajando un 4% y han llegado a descender hasta un 7%. Los inversores parecen haber sacado suficiente tajada durante esta semana y han retirado su dinero en las acciones.

En la jornada de ayer, el club juventino subió un 6% consiguiendo sobrepasar la capitalización de los 850 millones de euros.