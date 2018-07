La gran limpieza de Twitter: por qué el número de followers caerá este jueves en un 6%

Este jueves, 12 de julio de 2018, los usuarios de Twitter verán que su cifra de seguidores o followers se reduce, más o menos, en un 6%. Esto no implica que la red social haya decidido bloquear cuentas en masa, sólo supone que por primera vez va a hacer limpieza para que las cifras de seguimiento reflejen la realidad.

Durante años, Twitter ha ido congelando cuentas con un perfil determinado. Se trata de personas normales que empezaron a tuitear y que, con el tiempo, empezaron a tener comportamientos extraños, como seguir a muchas cuentas a la vez. Esto pudo deberse a hackeos, a un renovado interés, o a cesiones de la cuenta con propósitos políticos.

Durante este proceso, Twitter bloqueaba la cuenta de dichos usuarios y les daba la posibilidad de resetear la contraseña para asegurarse de que dicha actividad era legítima y consentida. Si no lo hacían, la cuenta se mantenía congelada.

¿Pero qué había omitido Twitter hasta ahora? Reflejar ese bloqueo en el número de followers. Es lo que hará, finalmente, en un movimiento que supondrá la desaparición repentina de una media del 6% en el número de seguidores.

Fuentes de la plataforma confirmaron a EL ESPAÑOL dos aspectos importantes. El primero, que estos usuarios no cuentan entre los usuarios activos diarios o mensuales de los que presume en público, ya que no lo son.

El segundo, que esto no afecta a gente que, simplemente, no tuitea casi nunca. Sólo a cuentas con comportamientos sospechosos. Insisten, además, en que tampoco hablamos de cuentas creadas ex profeso con fines maliciosos, como el spam y los bots, cuya eliminación forma parte de una iniciativa diferente.

La compañía insiste en que se ha tratado de cuentas que “no aportan nada a la conversación ni a la actividad general”. Asimismo, han calculado que para la mayor parte de los usuarios puede suponer un impacto de cuatro seguidores o menos, si bien las cuentas con muchos miles de followers sufrirán más. “Va a depender de cómo hayas construido tu comunidad”, predicen.

Querido follower

Desde Twitter son conscientes de que puede haber frustración, dado que “la gente valora mucho su número de followers”, pero insisten en que no tiene impacto alguno en su uso diario ni en la interacción.

La compañía confirma que esta gran limpieza afectará a los seguidores de todos los usuarios del mundo, insiste en que los usuarios con cuentas congeladas pueden recuperarlas en cualquier momento.

¿Quién puede salir perjudicado? Dado que los usuarios sólo perderán followers que no tienen, el máximo damnificado probablemente sea el ego de algunos de ellos.