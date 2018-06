La AEB pide a Sánchez "un sistema tributario que no penalice a sectores concretos"

Enfado monumental de la banca con el Gobierno Sánchez ante la posibilidad de que se implemente un impuesto al sector financiero para financiar las pensiones. El presidente de la patronal AEB, José María Roldán, cree que "hay que pensar en un sistema tributario coherente que no penalice a sectores concretos con impuestos finalistas", ha sentenciado.

No sólo eso, es que el máximo responsable de la AEB cree que se pretende que la banca "con un peso del 3% en el PIB intente resolver un problema que afecta a toda la sociedad, y no es posible". A su juicio, con el 'impuesto a la banca' se traslada una imagen de que los bancos no pagan impuestos "y no es así, pagamos cinco puntos más que el resto de sectores" de forma recurrente.

Roldán cree que cuando se habla del encarecimiento del crédito "no se trata de amenazas" a la sociedad, es que hay una elevada posibilidad de que una mayor imposición acabe trasladándose a los clientes, sobre todo porque en este momento el sector lo que está buscando es la rentabilidad ya que cuando no se es rentable "tenderá a reducir su oferta".

Medidas de crecimiento

En cualquier caso Roldán ha pedido tiempo antes de hacer una valoración sobre el impuesto. Eso sí, insiste en que la labor de la banca es la de "ser rentable para retribuir al accionista, captar recursos y dar crédito porque la banca es la sangre de la economía. No conozco ni un sólo país que pueda vivir sin un sistema bancario", ha dicho.

Desde la AEB han pedido también al Ejecutivo de Sánchez que lleve a cabo políticas que permitan "mantener el crecimiento económico que tenemos, la creación de empleo y la capacidad exportadora que hemos conseguido".

El tamaño de la banca

En cuanto a los retos de digitalización de la banca y la adaptación a la nueva normativa, el presidente de la AEB ha insistido en la importancia del tamaño. "Es un factor relevante" a la hora de hacer las inversiones necesarias, por lo que abre la puerta a nuevas fusiones entre entidades españolas, pero también transfronterizas, ha dicho.