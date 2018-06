Deliveroo está cambiando

Desde su lanzamiento en España hace algo menos de tres años, Deliveroo ha trabajado continuamente para mejorar la colaboración que mantenemos con los riders. Hemos desarrollado una nueva tecnología que nos permite ofrecerles más libertad de elección, los contratos son más claros y su seguridad ha aumentado considerablemente. Sin embargo, somos conscientes de que queda mucho por hacer.

Nos impulsa una sola cosa: ofrecer a los riders el trabajo que sabemos que quieren. En España, Deliveroo siempre ha trabajado con riders autónomos porque esa fórmula les ofrece la libertad de adaptar el trabajo a su estilo de vida, lo que contrasta con las reglas del empleo tradicional. Los riders nos dicen que quieren disponer de libertad para elegir cuándo y dónde trabajan o, incluso, para no trabajar. Y estas libertades solo son compatibles con la figura del autónomo.

Estamos orgullosos de que los riders de Deliveroo sean sus propios jefes y entendemos por qué no quieren renunciar a ese estatus buscando un empleo tradicional. No tienen ninguna obligación de iniciar sesión en nuestra aplicación y, cuando lo hacen, tampoco tienen ninguna obligación de aceptar pedidos. Ellos deciden la hora y el sitio en el que trabajan y puede cambiar de planes cuando consideren. Además, pueden trabajar al mismo tiempo con multitud de compañías, incluyendo competidores y clientes privados. Nos encanta que haya tantos riders que utilizan nuestro kit de seguridad, pero tampoco tienen la obligación de hacerlo. Sencillamente, no hay ninguna otra forma de trabajo que les otorgue este grado de flexibilidad y esa es la razón por la que tantos se inscriben cada mes para trabajar con nosotros.

Nos parecería adecuado sería un sistema que permita a los riders disponer de seguridad y flexibilidad a la vez.

Cuando los tribunales de toda Europa han examinado nuestros contratos de trabajo han dictaminado que los riders son empleados por cuenta propia. De hecho, los propios riders han presentado evidencias en estos procedimientos para defender su estatus de autónomos. La reciente sentencia de Valencia afecta a un solo rider con un contrato anterior, bajo el que no trabajan ninguno de los 2.000 riders que actualmente colaboran con Deliveroo en nuestro país. Por lo tanto, apelaremos esta decisión.

No rehuimos el escrutinio constante de las autoridades y la sociedad. De hecho, afrontamos con sumo interés y damos la bienvenida al debate provocado por los acontecimientos de los últimos días porque queremos que cambie el status quo. Estamos de acuerdo con las personas que se ha pronunciado recientemente solicitando que el sistema debe cambiar.

Deliveroo quiere ofrecer el trabajo que los riders solicitan y, por esa razón, protegemos la libertad de elección. Sin embargo, también estamos convencidos de la necesidad de promover la seguridad. El 73% de la flota de Deliveroo tiene contratos TRADE, lo que brinda a los riders diversas protecciones, por ejemplo, a la hora de finalizar un acuerdo. Por otra parte, el mes pasado anunciamos que todos los riders estarán cubiertos por un seguro de lesiones gratuito, lo que permite los riders de Deliveroo en todo el mundo tener la seguridad de unos ingresos garantizados si un accidente les impide trabajar. De hecho, estamos contentos de que otros actores de la economía bajo demanda hayan copiado este movimiento, lo que significará que aún más riders estarán protegidos.

Queremos avanzar más en este sentido, pero estamos limitados por la ley. Deliveroo no puede ofrecer protección a los riders sin poner en peligro el tipo de colaboración que mantiene con ellos. Si ofrecemos otros beneficios de forma directa un tribunal puede juzgar que estamos tratándolos como empleados y tendríamos que cambiar nuestro modelo de negocio. Esto no es lo que ellos quieren, ya que eliminaría su flexibilidad. Para que un modelo así funcione, los riders tendrían que trabajar exclusivamente para nosotros, cuando nosotros quisiéramos. Esto podría fortalecer a Deliveroo como compañía, pero no a los riders y no creemos que sea lo correcto.

Lo que nos parecería adecuado sería un sistema que permita a los riders disponer de seguridad y flexibilidad a la vez. Todos: riders, sindicatos, interlocutores sociales, legisladores, etc., deberíamos luchar por un sistema que les brinde la posibilidad de trabajar como quieran con la seguridad que merecen. Esta aproximación es ambiciosa y podría requerir de un cambio legislativo, pero es preferible a un sistema que penaliza a quienes eligen trabajar en la economía bajo demanda. El actual es un sistema perverso ya que desincentiva a las compañías a colaborar con más riders y es decepcionante que el debate que estamos teniendo no se centre en lo que la mayoría de los riders quieren. Creemos que es fundamental escucharlos y esperamos que todas las partes implicadas asuman esta realidad.

Deliveroo reconoce que debemos mejorar, pero, en paralelo, esperamos que la sociedad reconozca el deseo de determinadas personas de trabajar de manera flexible. Creemos que al igual que Deliveroo está cambiando, las leyes también deben hacerlo.

Deliveroo está construyendo un modelo que es nuevo y queremos ser transparentes en la forma en que trabajamos y el tipo de plataforma que creemos que interesa a los usuarios. No se trata de empleo o autoempleo como hasta ahora, se trata de flexibilidad y seguridad combinadas.

Diana Morato es la directora general de Deliveroo en España.