Coca-Cola transparente, la nueva bebida sin calorías de la compañía

Coca-Cola sigue presentando innovaciones y, de nuevo, ha elegido Japón para lanzar la última. La primera Coca-Cola transparente de la historia, Coca-Cola Clear, ha llegado al país nipón este lunes.

Un lanzamiento que llega después de que en marzo se anunciara también en Japón su experimento con Chu-Hi para estrenar la primera bebida refrescante con alcohol de la compañía. Coca-Cola Clear, por su parte, es una bebida espumosa sin calorías que cuenta con un toque de limón y cafeína.

Para decidir su composición, y según ha explicado la compañía de Atlanta a los medios japoneses, el gigante de los refrescos ha probado más de 50 muestras de bebidas antes de elegir la última, la receta que daría forma a Clear.

¿Y Sprite?

Aunque no podremos probarla hasta que llegue a España -o solo si viajamos al país nipón-, lo cierto es que el color y el toque a limón recuerda al refresco Sprite, que pertenece también a Coca-Cola. No obstante, este no tiene cafeína y sí que tiene calorías.

En los años 90, por otra parte, el histórico competidor de Coca-Cola, Pepsi, lanzó Crystal Pepsi, que sabía a cola pero era transparente. Aquella receta no triunfó.