Goirigolzarri: “No me he sentado con ningún competidor a negociar una fusión”

José Ignacio Goirigolzarri niega la mayor. El presidente de Bankia descarta que la entidad se pueda ver envuelta en un proceso de fusiones a corto plazo. “No hay nada encima de la mesa, muestra de ello es que nosotros defendemos nuestro plan estratégico a 2020”, sentencia.

Una afirmación que hace tras los últimos rumores que apuntan, en parte por unas palabras suyas en diario económico británico Financial Times, a una hipotética fusión con el BBVA e, incluso, con el Banco Sabadell. Algo que para Goirigolzarri son cuestiones del imaginario colectivo, dado que “nunca me he sentado con un colega nacional o extranjero a negociar” una posible fusión de Bankia con otra entidad.

Niega también cualquier tipo de injerencia política en el futuro de Bankia por parte del actual ministro de Economía, Román Escolano ni del anterior, Luis de Guindos. “Es una leyenda urbana, como tampoco me consta y me extraña mucho que hubieran ofrecido el banco a otra entidad”, ha sentenciado.

Portazo, por tanto, a una fusión a corto plazo, que no a medio o largo. “En el mercado no se puede decir nunca jamás”, sostiene; y, por tanto, no se sabe quépuede ocurrir en el futuro. Especialmente porque, a su juicio, Bankia es un actor a tener en cuenta por parte de quienes quieren hacer algún movimiento corporativo en España; algo que no ocurría en el año 2012. Despeja, por tanto, el horizonte –a corto plazo– para Bankia que se encuentra ya en la recta final para su privatización. El 60% de sus títulos siguen en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –FROB– y debe venderlos antes de que termine el 2019. Un tiempo breve pero en el que, Goirigolzarri, ve margen de actuación por parte de los poderes públicos. Cree el directivo que “hay que buscar las ventanas adecuadas, que no es sencillo”, además –asegura– que “es posible que se empiecen a colocar paquetes mayores” de los que ha venido haciendo hasta el momento el FROB.

Unas palabras que Goirigolzarri ha pronunciado en un almuerzo ante la prensa en Valencia previo a la Junta de Accionistas que se celebrará este martes. Una Comunidad en la que se han instalado tras el 1-O Sabadell y Caixabank lo que, a juicio del presidente de Bankia “es una buena noticia”. Considera Goirigolzarri que se ha vuelto a una “normalidad” en Cataluña en el sector financiero. Ahora bien, ha hecho un nuevo llamamiento a que “ se alcance cuanto antes una solución en el marco de la legalidad y la Constitución”, que permita “acabar con una incertidumbre que no es positiva para nadie”, ha sentenciado.