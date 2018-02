El Caso del Tribunal que puede costarle a Montoro un roto en las cuentas

Vaya susto me he llevado esta semana. Me ha llamado un viejo amigo mío que es inspector de Hacienda. Ya pensaba que me iba a anunciar que tenía una inspección en ciernes. Con esto de que ahora los autónomos estamos en el punto de mira de Montoro, nunca se sabe.

Nos citamos en una cafetería de esas que me gustan a mí. Hotel de cinco estrellas en plena zona centro. Donde se cuecen los negocios, vaya. Él y yo cara a cara. Nada más verme, me tranquiliza. No te preocupes. Vengo a verte como presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda.