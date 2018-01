Cómo hacer que tu empresa crezca más allá de nuestras fronteras

Comercializar cosméticos con aceite de oliva en Estados Unidos; distribuir bebidas en Sudán, Etiopía y Uganda; dar a conocer Cádiz por Filipinas o Rusia; o vender cerveza de cerezas extremeñas en Reino Unido. Estos son los objetivos de cuatro empresas españolas que se han acogido a diferentes programas de internacionalización de la red de Cámaras de Comercio.

La Cámara de Comercio de España y las Cámaras de Comercio territoriales disponen de diferentes herramientas para ayudar a la internacionalización de empresas que quieran expandir sus negocios a otros países. Una de ellas son las misiones comerciales, que se incluyen en el Programa Internacional de Promoción (PIP). En estas misiones, las empresas viajan a los países en los que quieren ampliar su negocio y asisten a encuentros con empresas de su mismo sector. Esto les ayuda a establecer alianzas comerciales y a conocer de primera mano el mercado al que se quieren dirigir.

Otra de esas herramientas es el Programa Xpande, desarrollado por la Cámara de Comercio de España con la cofinanciación del FEDER y ejecutado por las Cámaras territoriales. El programa consta de dos fases: en la primera se crea un plan de exportación individualizado para la empresa, y en la segunda se ofrecen ayudas directas para desarrollar la estrategia de promoción internacional. Para las empresas que necesitan posicionarse digitalmente en el exterior, la Cámara de España ha puesto en marcha el programa Xpande Digital. Se trata de un plan que establece acciones de marketing digital directas en otros países y ayuda a las empresas a ponerlo en marcha.

Para las empresas subcontratistas existe el Plan de Subcontratación Industrial. Este ofrece orientación y ayuda para las empresas que quieran comenzar su andadura internacional, o que deseen consolidarse en el exterior.

Además, la Cámara de España participa en los comités de cooperación empresarial, que impulsan las relaciones comerciales bilaterales y organizan encuentros entre empresarios españoles y extranjeros.

Hacerse más fuerte en África es el objetivo de Compass of The World, que ha participado este mismo año en una misión comercial a Sudán, Etiopía y Uganda. Se trata de una compañía que ofrece servicios de consultoría a las empresas que quieran implantarse en Nigeria y Costa de Marfil. También es distribuidora, ya que exporta bebidas a 18 países de África.

Compass of The World acompaña a las empresas que deseen internacionalizarse en África del Oeste.

Gracias a la Cámara de Tarragona han podido desplazarse a estos países para establecer lazos comerciales, tal y como afirma Mohamed Daidass, Area Manager de la compañía: “A pesar de ser países en los que hacer negocios es complicado, hemos podido volver con una lista potencial de clientes a los que poder ofrecer nuestros productos”.

Esta ha sido la única misión comercial en la que han participado hasta ahora, y de ella han obtenido una buena sensación: “Hubo mucha facilidad para realizar las reuniones y visitar a los clientes”, afirma Daidass.

Este buen sabor de boca también lo comparte el Hotel Las Cortes. Se trata de un hotel gaditano cuya construcción data de 1812, año en el que se proclamó la Constitución popularmente conocida como ‘La Pepa’, a la que el hotel rinde homenaje. Cada habitación lleva el nombre de un acontecimiento o personaje relacionado con las Cortes de Cádiz de 1812.

El objetivo de Hotel Las Cortes es promocionar Cádiz como destino turístico.

Este especial hotel tiene un trasfondo clásico pero una mentalidad muy moderna. Dispuestos a dar a conocer por el mundo la ciudad de Cádiz, han participado en diversas misiones comerciales de la Cámara de Comercio de Cádiz, tal y como explica Natalia Aguilera, gerente del hotel: “Hemos participado en casi todo, siempre me he implicado, porque tenemos claro que los clientes están en las misiones comerciales y es la única manera de satisfacer sus necesidades”.

“Las misiones nos han ayudado muchísimo a posicionarnos mejor, para que se conozca Cádiz como destino y para establecer nuevas relaciones empresariales”, afirma Aguilera. Y es que este hotel ha viajado a países como Filipinas, Colombia, Panamá, Rusia o Perú.

Estados Unidos también se encuentra en el objetivo de muchas empresas españolas, como es el caso de La Chinata, una compañía oleícola que se ha beneficiado del Programa Xpande, que le brindó asesoramiento para poner en marcha su plan de expansión en Estados Unidos. “Este programa te da una orientación estratégica de cómo introducirse en nuevos mercados y además ayuda a fortalecer tu presencia en los mercados en los que ya estás presente”, cuenta Paloma Oliva, directora de exportación de la empresa.

La Chinata lanza todos los años 15 nuevos productos.

Esta empresa hace del aceite virgen extra el protagonista de todos sus productos. Comenzaron en 1932 en La Sierra de Gata comercializando aceite y decidieron expander su negocio vendiendo cosmética y artículos gourmet hechos con esta materia prima. A día de hoy tienen un catálogo de 300 productos, los cuales comercializan en sus 35 oleotecas repartidas por toda España.

Más allá de Estados Unidos, esta compañía tiene en su ADN la exportación: “Actualmente exportamos a más de 30 países, la exportación supone un 15% de nuestra facturación total. Este año hemos crecido mucho en el mercado asiático con la apertura de tiendas en Corea del Sur y en las páginas web más importantes de China”, afirma Oliva.

Cerveza Cerex comienza su andadura cuando dos jóvenes extremeños de 25 años deciden tirarse a la piscina y empezar a hacer cerveza artesana. Conocieron de primera mano la elaboración de este producto gracias a sus viajes a Baviera, donde se encuentra la fábrica de cerveza más antigua del mundo.

Cerveza Cerex consiguió el premio a la Mejor Cerveza Artesana de España en 2015.

De Alemania volvieron directos a Zarza de Granadilla, en Cáceres. Haciendo homenaje a Cervezas El Águila -la primera fábrica de cerveza en Extremadura, desaparecida en 1985- decidieron conservar el envase original de la antigua cerveza, de 33cl, pero no cesaron en su idea de innovar. Sus cervezas, elaboradas con ingredientes de la tierra como cerezas o castañas, se pueden beber en 15 países de todo el mundo, entre los que destacan Estados Unidos o China. Han ampliado también su cartera de productos elaborando destilados como ron o ginebra.

Marcos Rubio, uno de los dueños de la empresa, asegura que gracias al Programa Xpande Digital han podido fortalecer su presencia online: “Nos ha ayudado a resolver deficiencias en la página web y mejorar el aspecto técnico y visual de la misma. Además ha mejorado la herramienta e-commerce”.

A través de sus programas, las Cámaras de Comercio no solo ayudan a trazar un plan para la internacionalización de una empresa, también aportan vivencias muy positivas para que cada negocio avance. Así opina Mohamed Daidass, de Compass of The World: “Esta experiencia ha sido muy enriquecedora. Nos ha ayudado a ampliar la visión personal y de empresa sobre la situación de los mercados en otros sectores”.