Invitan a la nadadora Luana Alonso a abandonar la Villa Olímpica de París por "crear un ambiente inadecuado"

El ambiente en el equipo olímpico paraguayo en los Juegos Olímpicos de París 2024 se ha tensionado tras un incidente inesperado con la nadadora Luana Alonso. La joven deportista, que recientemente anunció su retirada de la natación, fue invitada a abandonar la Villa Olímpica debido a lo que la dirección del equipo consideró una "conducta indisciplinada" y la creación de un "ambiente inadecuado".

Luana Alonso, de apenas 20 años, había participado el sábado 27 de julio en la prueba de 100 metros estilo mariposa, donde finalizó en el sexto puesto con un tiempo de 1:03.09. A pesar de no haber alcanzado el resultado que esperaba, Alonso expresó sentirse satisfecha de haber concluido su carrera en un evento tan prestigioso como los Juegos Olímpicos.

"Tuve sentimientos encontrados porque no me fue como yo quería, para poder terminar mi carrera a gusto, pero estoy feliz de que mi última competencia sea en unos Juegos Olímpicos", declaró a la agencia The Associated Press.

Luana Alonso, en los JJOO de París 2024

Sin embargo, el desenlace de su participación en los juegos no fue tan tranquilo como se esperaba. La jefa de misión del equipo olímpico de Paraguay, Larissa Schaerer, envió un correo a Alonso solicitando su retirada inmediata de la Villa Olímpica.

El correo, que fue remitido a la atleta en la mañana del jueves, señalaba: "Su presencia el día de la fecha, está creando un ambiente inadecuado en el seno del equipo de Paraguay. Le agradeceremos proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de los Atletas", según ha desvelado el medio ABC Paraguay.

El mensaje también hacía referencia a una solicitud previa de Alonso para abandonar la Villa Olímpica, la cual había sido aprobada por Schaerer. "Haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas del citado evento, que fuera solicitado por usted y autorizado por esta Jefa de Misión", indicaba otra parte del correo.

Para Alonso, estos Juegos Olímpicos representaron una oportunidad para disfrutar plenamente de la experiencia olímpica, algo que no pudo hacer en Tokio 2020 debido a complicaciones de salud relacionadas con la Covid-19.

Luana Alonso, durante los mundiales de Doha

"Esta es la primera vez que vivo verdaderamente unos Juegos Olímpicos, aunque estuve en Tokio, tuve la Covid y no estuve bien", explicó la nadadora, evitando entrar en detalles sobre sus problemas de salud en ese entonces. "A pesar de eso, siento que hice muchas cosas por mi país... les di muchas alegrías".

Alonso, una figura prominente en las redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores, aseguró que su decisión de retirarse no estuvo influenciada por la presión mediática.

"No me estoy retirando por esa presión. Eso es totalmente aparte, yo siempre supe sobrellevar las redes sociales con mi carrera deportiva", aclaró. La joven posee cuatro récords nacionales en Paraguay y ha sido una inspiración para muchos en su país.

Sin embargo, su retiro prematuro de la Villa Olímpica y el contexto en el que se dio ha generado un debate sobre la gestión de la situación por parte de las organizadores del equipo olímpico de Paraguay ha generado que algunos hayan cuestionado la necesidad de una medida tan drástica, especialmente dado que Alonso ya había anunciado su retiro y, aparentemente, no planeaba interferir en las actividades del equipo.