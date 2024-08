España en los Juegos Olímpicos, en directo | Álvaro Martín y Paul McGrath, en la lucha por las medallas en la marcha

Tras caer eliminado en individual ante Djokovic y en dobles ante la pareja estadounidense, Rafa Nadal hace repaso y analiza su futuro."Ha terminado una etapa que me había marcado hasta los Juegos Olímpicos. Esto no afecta en nada. Al final mi futuro como profesional, lo que afecta es las ganas y el sentimiento que yo tenga, cuando tenga que tomar la decisión o no. Voy a volver a casa, voy a desconectar y en frío, pues cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin ella os lo haré saber".