Nadal hace saltar las alarmas en París y podría renunciar al cuadro individual

Hay cierto nerviosismo en cuanto al estado físico de Rafa Nadal a poco de que empiece la competición de tenis en los Juegos Olímpicos de París. Unas molestias le dejaron este jueves sin entrenar y la jornada de este viernes, que culminará con la celebración de la ceremonia de apertura de los JJOO, se antoja crucial para conocer cuáles son las opciones del tenista balear de jugar.

Las molestias de Nadal aparecieron en el entrenamiento del miércoles, sintiendo dolores en la parte posterior del muslo. En pista se le vio hablando acerca de esto con su médico de confianza, con cierta preocupación, y este jueves se tomó la decisión de anular sus dos sesiones de trabajo, junto al alemán Alexander Zverev, para no forzar.

Nadal tiene una lesión, aunque por ahora no parece que sea lo suficientemente grave como para renunciar a los Juegos. Eso sí, el escenario más realista en estos momentos sería no jugar el cuadro individual y centrarse en el dobles junto a Carlos Alcaraz, donde los esfuerzos que tendrá que hacer serán algo menores.

Su entrenador Carlos Moyá se pasó este jueves por la noche por las radios españolas y dio algo de luz sobre la situación de Nadal. "No es una lesión en la digas 'no jugamos', sino ya no estaríamos aquí", dijo en COPE.

"Pero está claro que una molestia viene por alguna causa. Somos precavidos, vamos poco a poco. Ha tenido descanso, está haciendo sesiones de recuperación y fisioterapia... Las 48 horas siguientes a lo de ayer (por el miércoles) son clave", añadió sobre las opciones que tiene Rafa sobre la mesa.

En la Cadena SER, Moyá dio buenas noticias ante el debut en dobles de cara al sábado: "Está prácticamente confirmado que juegue, salvo que la recuperación vaya muy mal. Se va a probar y somos optimistas de que el sábado va a jugar. No sé cómo va a ir más allá. A día de hoy, es que el sábado salga a la pista para jugar el dobles con Alcaraz". Los españoles se miden a los argentinos Máximo González y Andrés Molteri.

Si este viernes sigue dejando dudas el estado físico de Nadal, lo más lógico parece renunciar al cuadro individual: "No se ha planteado la idea de renunciar a una de las competiciones, pero si llega el momento y se ve limitado para el individual, se puede llegar a plantear sin ninguna duda. El dobles es bastante menos exigente y hay opciones reales, si juegan bien, de medalla", valoró Moyá también en SER.

El posible duelo con Djokovic

Nadal podría bajarse del cuadro individual. De ser así, dejaría a los aficionados sin ver uno de los partidos soñados frente a Novak Djokovic. El sorteo deparó un estreno para Rafa contra el húngaro Marton Fucsovic y, en caso de ganar, se mediría al tenista serbio en la segunda ronda.

Sobre este posible duelo ante Djokovic también habló Moyá en COPE: "Si llega a suceder es un partido bonito. Es el rival más grande que ha tenido junto con Federer. Quedan pocas ocasiones para que se enfrenten, qué mejor que a tres sets y en la pista de Roland Garros, su pista fetiche. Le da un plus de motivación que tampoco hace falta. No lo veo mal, puede ser un partido muy simbólico en la carrera de ambos, podría ser la última vez que juguen, algo bonito, si es que llega a suceder", dijo el entrenador de Nadal.

Rafa tiene mucha ilusión puesta en estos Juegos dado que serán los últimos de su carrera. "El tenis es lo que ha hecho desde pequeño, se va acercando el final", dijo Moyá sobre la fase en la que se encuentra Nadal tras una exitosa y duradera trayectoria.

"Es verdad que quizá no está siendo la despedida soñada, sea cuando sea. Entre las lesiones y que el nivel no ha sido el esperado debido a estos contratiempos. Fuera de eso está contento, es una situación nueva para él, viaja con su mujer, el niño, es una situación nueva y le motiva. Pero un competidor como él necesita resultados y verse bien, esa parte está costando un poco. Fuera de eso no le veo mal", valoró Moyá. Nadal, con problemas físicos, valora qué hacer en París.