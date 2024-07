París se blinda para inaugurar los JJOO: una ceremonia única en el Sena con 90 barcos y 3.200 asistentes

La llama olímpica ya se encuentra en París. La ciudad del amor mudará su piel durante 19 días para convertirse en el epicentro del deporte. De nuevo en París, por tercera vez en la historia después de las citas de 1900 y 1924 y tras un siglo de espera, alberga el evento deportivo por antonomasia, los Juegos Olímpicos.

La capital francesa no necesita promoción alguna, pero la ceremonia inaugural promete ser su mejor anuncio publicitario. Un acto que centrará las miradas de todo el planeta. Se mantienen en secreto algunos detalles, pero se conocen los más significativos. El de mayor calibre es que por primera vez en la historia se llevará a cabo fuera de un estadio olímpico.

El río Sena se convertirá en la pasarela sobre la que marcharán 160 barcos, representando a cada país competidor, bajo la atenta mirada de 300.000 espectadores a lo largo de todo el recorrido. La ceremonia inaugural comenzará en el puente de Austerrlitz y recorrerá seis kilómetros hasta llegar a los pies de la Torre Eiffel.

Pasará por debajo de puentes históricos y por lugares emblemáticos, como Notre-Dame y el Louvre, así como algunas sedes de los Juegos Olímpicos, como la Explanada de los Inválidos y el Grand Palais. En el barco de España, el piragüista Marcus Cooper y la regatista Támara Echegoyen serán los abanderados.

Ambos deportistas recogen el testigo de Mireia Belmonte y Saúl Craviotto de la pasada edición en Tokio 2020. España será la embarcación número 62 en iniciar su desfile por el Sena. Todo está precintado al detalle. Incluso el orden.

La pista de vóleibol playa con la Torre Eiffel de fondo París 2024

Grecia, como país fundador de los Juegos Olímpicos, será el primero en iniciar su travesía por el río. La penúltima nación será Estado Unidos, al recibir el testigo para los Juegos de 2028 y cierra el desfile Francia, país anfitrión.

Entre medias pasarán los países por orden alfabético y estarán escoltados por más de 300.000 espectadores a lo largo de todo el recorrido. El precio de las entradas oscilan desde los 90 hasta los 3.000 euros.

Recreación explanada de Los Inválidos. PARÍS 2024

La combinación de lugares emblemáticos y deportistas en barcos ofrecerá imágenes únicas. El desfile fluvial encandiló desde el principio a Emmanuel Macron presidente de Francia y a la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo. Tanto fue así que la propia Anne se bañó en el río hace poco menos de dos semanas para validar su aprobado sanitario.

Sobre sus aguas se disputarán las competiciones de triatlón y aguas abiertas. "Me imagino nadando en el Sena y corriendo por las calles de París, a va a ser una pasada", asegura Antonio Serrat, integrante del equipo español de triatlón, durante su entrevista con EL ESPAÑOL.

La seguridad

Las fuerzas de seguridad cooperan entre sí para que todo se desarrolle dentro del guion establecido. Desde el pasado jueves el centro de París es sinónimo de vallas apiladas, calles cortadas, barreras que impiden accesos y policía y militares caminando por las calles.

Francia, en estado máximo de alerta por posible atentado, acoge el evento deportivo más mediático del planeta en pleno conflicto en Gaza y entre Ucrania y Rusia. Para garantizar la seguridad, 30.000 policías y fuerzas de seguridad se han desplegado por patrullas y cuentan con la ayuda de 20.000 agentes privados y 10.000 militares.

Tres zonas de seguridad blindan los alrededores del Sena que serán recorridos por 35 barcos de la policía escoltando a los de los atletas. Se desplegarán francotiradores y el espacio aéreo estará bajo sistemas antidrones en un radio de 150 kilómetros.

"Es el mayor reto de seguridad de los tiempos modernos", declaró el martes el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ante la prensa internacional. Además, los ciberataques están a la orden del día. El dilema no es que pueda haber o no, sino cuántos se pueden detener. "No podremos evitar todos", aseguró el director general de la agencia francesa de ciberseguridad a la prensa gala.

¿Lady Gaga y Céline Dion?

Los responsables de París 2024 avanzaron que la ceremonia sería una celebración de la cultura francesa y, de acuerdo con la prensa local, eso quedará retratado a través de doce escenas repartidas a lo largo del río y acompañado de un gran espectáculo de luces y pirotecnia.

También se ha avistado un globo aerostático en el Jardín de las Tullerías, cuya misión se desconoce, y la presencia de grandes estrellas en la capital ha desatado las especulaciones sobre quién protagonizará los números musicales en el Sena y en Trocadero.

En concreto se ha visto en París a Lady Gaga y, sobre todo, a Céline Dion, un nombre que llevaba sonando meses para una gran reaparición olímpica después de que la artista -que es originaria del Canadá francés y representaría un guiño a la francofonía- tuviera que dejar los escenarios por el síndrome de persona rígida.

El encendido del pebetero, la mayor incógnita

Desde la flecha de Barcelona 92, el encendido del pebetero es uno de los últimos secretos a revelar. La llama olímpica ha viajado desde Grecia hasta París previo paso por Marsella y territorios franceses de ultramar. Ha sido portada por más de 10.000 personas en su viaje de Atenas a París.

Se desconoce la identidad del último portador, pero el Comité Organizador si ha deslizado que participarán deportistas emblemáticos como Nadia Comaneci, Serena Williams o Pau Gasol.

Este es el guion de la ceremonia inaugural que será, al igual que la elección de la ubicación de las sedes, una apuesta por la readaptación y acondicionamiento de lugares icónicos en lugar de construcción masiva nuevos pabellones. Historia y deporte juntarán sus caminos durante más de dos semanas.