Nadal - Alcaraz, la gran pareja en búsqueda de la química para conquistar París: "Rafa será quien dirija el juego"

La foto más importante para el deporte español que van a dejar estos Juegos Olímpicos de París, cuya ceremonia inaugural se realiza este viernes 26 de julio, será en la que se vean a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz formando pareja en el torneo de dobles. Los dos mejores tenistas de la historia de nuestro país se aliarán por primera vez en lo que será un paso de testigo inolvidable de dos generaciones.

Más allá de buscar ambos el oro en el cuadro individual, algo que consiguió Nadal en Pekín 2008 y siendo Alcaraz ahora el gran favorito, los dos se enfrentan al ilusionante reto de jugar juntos los dobles olímpicos sobre la arcilla de Roland Garros. En la tierra en la que Rafa es profeta, con sus 14 títulos, y Carlos es el nuevo rey, todas las miradas apuntarán hacia ellos dos.

"Es algo único que no se va a repetir", dice a EL ESPAÑOL una de las personas de mayor confianza que tiene Alcaraz. Es Antonio Martínez Cascales, su 'padrino' en el tenis como director de la Academia de Villena y entrenador del que es su entrenador (Juan Carlos Ferrero). Cuenta que, en un principio, en la cabeza de Carlos "estaba jugar con Pablo Carreño" -su 'hermano mayor' en el tenis-, pero "no se podía decir que no" a la oportunidad de jugar con Nadal: "Está muy ilusionado", dice de su pupilo.

Nadal y Alcaraz llegaron este lunes a París y ya se les ha visto juntos en redes sociales, acompañados en la Villa Olímpica de algunos futbolistas de la selección masculina. A partir de este martes empezarán a entrenar, aunque no será hasta el miércoles que lo hagan juntos. No han tenido un rodaje previo como pareja, dadas las incompatibilidades con el calendario, pese a que hubiera sido lo ideal. Aún así, no hay dudas en sus equipos.

"Seguro que no habrá una falta de química", apunta Martínez Cascales a EL ESPAÑOL. "El carácter competitivo de los dos, dentro de la pista, es muy parecido y se van a complementar perfectamente. Luego Rafa, sin haber sido doblista, ha demostrado que juega muy bien en pareja cada vez que lo ha hecho. En Rafa, [Carlos] va a tener un jugador con mucha experiencia sobre lo que se tiene que hacer en cada momento".

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal se saludan antes de un partido Reuters

La realidad es que Alcaraz tiene una escasísima experiencia jugando dobles: según la web de la ATP, sólo ha disputado siete partidos en esta modalidad. Pero en su equipo confían en que pueda adaptarse rápido: "Carlos no tiene experiencia como doblista, ha jugado poco, pero creo que por su estilo de juego se puede adaptar perfectamente. Resta bien, está sacando bien, sube a la volea bien...", señala el director de la JC Ferrero Equelite.

Nadal ha jugado mucho más en dobles (138 victorias y 76 derrotas) y tiene once títulos, incluyendo el oro olímpico de Río 2016 con Marc López. La clave para Martínez Cascales está en cómo arranquen: "Dependerá un poco del primer y del segundo partido. Si tienen la suerte de pasar, se meterían con bastantes opciones. Pero tienen que pasarlos para adaptarse al dobles. Dependerá de con quién se enfrenten, pero tengo mucha confianza si los pasan".

"Si pasan los dos primeros partidos, tendrán bastantes opciones de llevarse medalla" Antonio Martínez Cascales

Habrá 32 parejas en el cuadro de dobles y Pablo Carreño y Marcelo Granollers formarán la otra dupla española. Hay ausencias destacadas, como la del argentino Horacio Zeballos, que es el número 1 junto a Granollers del ranking ATP por parejas. Eso puede facilitar las cosas a Nadal y Alcaraz, para los que lo ideal será hacer esta semana 2-3 entrenamientos de media hora juntos, más allá de los individuales.

Adaptarse y trazar una estrategia no será difícil, según cómo lo ve Martínez Cascales: "No ha habido comunicación más allá de lo que han hablado en los torneos en los que han coincidido. Nada más. Tienen estos días perfectamente para hablar de cómo van a jugar. Además, es que yo creo que en el dobles, en todas las parejas, uno de los dos tenistas es el que dirige un poco el juego y en este caso va a ser Rafa. No tiene más historia y para mí está claro, por su experiencia". Los roles estarán claros.

A por el oro individual

Y de aliados a posibles rivales, ya que tanto Nadal como Alcaraz también irán a por todas en el cuadro de individuales. Carlos, que no ha competido desde su épica victoria en la hierba de Wimbledon (14 de julio), afronta sus primeros Juegos Olímpicos con grandes expectativas: "Empezó a entrenar el viernes. Ya hizo antes algo de físico el jueves y arrancó con poco volumen de tenis. Lo que pueda entrenar estos tres días será importante. Si no surge nada raro, se adaptará rápido como siempre ha demostrado en los cambios de superficie", señala Martínez Cascales.

"Le hace muchísima ilusión", añade. Y no le pesa ser uno de los favoritos, sino el que más de todos, para el oro: "Sabe que son cada cuatro años y, sobre todo, que tiene ese componente de representar al equipo español. Conseguir una medalla tiene mucha repercusión a nivel nacional y es muy importante para el deporte español. Tiene muy claro que tiene que intentar hacerlo lo mejor que pueda".

"Después de Bastad, jugar contra Nadal va a ser muy complicado para el rival que le toque y el favorito será Rafa" Antonio Martínez Cascales

Alcaraz no estará acompañado de su entrenador Juan Carlos Ferrero salvo si alcanza una de las finales. Durante el resto de su participación tendrá a su lado a Albert Molina, su agente, aunque en París también estará Samuel López, como entrenador de Carreño, habiendo hecho las veces de preparador, en Australia y Queen's, por ejemplo, cuando Ferrero ha causado baja. Sólo habrá dos ausencias del Top 10 en París (Andrey Rublev y Grigor Dimitrov) y las grandes amenazas serán Jannik Sinner y Novak Djokovic... además de Nadal.

"Rafa siempre va a ser un rival duro en tierra, y más ahora que ha jugado cinco partidos", apunta Martínez Cascales recordando el papel de la pasada semana de Nadal en Bastad (Suecia) hasta llegar a la final de un ATP 250. "Más allá de haber perdido la final, haber jugado tanto es lo que le hace falta a Nadal para tener la confianza en reencontrarse con sus golpes. Después de su torneo, va a ser muy complicado para el rival que le toque y el favorito será Rafa", añade. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. España apuesta sobre seguro en el tenis de París 2024.