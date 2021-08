Los resultados de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la jornada del domingo 1 de agosto

Día histórico para el equipo olímpico español, que firmó dos medallas y varios resultados para enmarcar en una de las mejores jornadas en lo que va de Juegos Olímpicos de Tokio. Ana Peleteiro y Ray Zapata sumaron dos nuevas medallas a las vitrinas españolas, una de bronce y otra de plata, y las chicas de baloncesto consiguieron su pase a cuartos de final. Además, los chicos de Scariolo ya conocen su camino hacia las medallas.

La madrugada -en España- no comenzaba de la mejor manera. Los resultados en atletismo no acompañaron y los buenos resultados no llegaron hasta final del día en Tokio. Laura Redondo en lanzamiento de martillo y Fátima Diame Diame en salto de longitud no lograron avanzar. Tampoco Óscar Husillos en los 400 metros, donde terminó completamente exhausto. Carolina Robles, por su parte, sí consiguió el pase tras ser recalificada.

Los resultados en vela sí fueron más positivos, pues habrá hasta cuatro opciones de medalla de las seis con las que llegó España a Tokio. Todo lo contrario que en golf, donde tanto Adriá Arnaus como Jorge Campillo pusieron fin a su participación en los Juegos con resultados algo bajos. El primero terminó por debajo del puesto 30 pese a que llegó a soñar con estar en la zona alta de la clasificación. El segundo quedó en la zona baja de la tabla final. Igualmente, Francisco De Asis Gaviño González acabó su participación en Hípica Individual, donde tampoco pudo llegar a pelear por el diploma.

Óscar Husillos durante los JJOO de Tokio 2020 Europa Press

Sí gano España tanto en baloncesto femenino como en balonmano masculino. Las de Lucas Mondelo lograron un triunfo importante frente a Canadá y pasarán como primeras de grupo. El objetivo a corto plazo son las medallas, pero cabe recordar que solo ganando el oro se logrará un billete para jugar el próximo Mundial donde España no tiene hueco. En balonmano, con Argentina como rival, los Hispanos olvidaron el traspiés contra Francia para cerrar la fase de grupos con algo de optimismo.

El baloncesto masculino, sin embargo, se quedó a medias. En un partido de infarto y con el liderato en juego, España perdió contra la Eslovenia de Doncic y tendrá que enfrentarse a Estados Unidos, favorita para el oro, en cuartos de final. Un encuentro complicado y donde los de Scariolo medirán su nivel. En hockey, también en un partido clave, la Selección perdió ante Bélgica y se quedó a las puertas de las semifinales. No eran favoritos, pero llegaron a adelantarse en el marcador.

Los medallistas

La gimnasia y el atletismo dieron las alegrías a España. La primera llegó de la mano de Ray Zapata, representante en gimnasia artística con un ejercicio sobre suelo. El español, de origen dominicano, no llegaba como gran aspirante a medalla y dio la sorpresa. Realizó el ejercicio en segundo lugar y puso la mejor puntación. Solo su rival israelí, que empató su nota y le superó en 10 décimas en la dificultad, le quitó la medalla de oro al español. Zapata se llevó la plata y sumó la sexta medalla.

Horas después llegaría la hora de Ana Peleteiro, que en una prueba muy disputada de triple salto, consiguió hacerse con un bronce histórico para ella y para el atletismo español. Peleteiro saltó como nunca y obtuvo el séptimo metal. Adrián Ben, corredor en 800 metros, también hizo historia al ser el primer español en clasificarse para la final de esta prueba.

