La selección masculina de hockey hierba cae ante la India y se queda al borde de la eliminación en Tokio

La selección española de hockey sobre hierba masculino no encuentra el camino. Lo están intentando todo, están teniendo presencia ofensiva, pero no consiguen hallar la vía hacia el gol y hacia las victorias. Ya van tres partidos y el triunfo se sigue resistiendo de una forma alarmante. Y un torneo como los Juegos Olímpicos no perdona [Así hemos vivido la jornada del 27 de julio de los JJOO de Tokio 2020].

Los redsticks lo están pagando muy caro durante toda la competición y han vuelto a sumar una nueva derrota, la segunda, frente a la India, en un partido en el que salvo los primeros 10 minutos, no estuvieron cerca de soñar con los puntos. Lo cierto es que terminado el primer parcial, todo se fue al traste.

El triunfo fue para el combinado indio que ganó por 3-0 y dejó a los nuestros al borde de la eliminación tras la derrota frente a Nueva Zelanda y al empate contra Argentina en el partido del debut. Ahora, el duelo contra Japón será clave, ya que otra derrota supondrá el adiós al torneo olímpico. De momento, necesitan vencer para seguir soñando.

El partido para España comenzó bien, con la India intentando jugar por dentro, haciendo daño en zonas interiores y con la selección reajustando su defensa para cortar de raíz la producción ofensiva de los indios. Minutos de mucha cautela y de tanteo para comprobar como respiraban ambos equipos.

Sin embargo, después de aguantar casi todo el primer cuarto de manera titánica, España concedió demasiado en defensa en la recta final del parcial inicial. Varios penalti-corner abrieron y rompieron la zaga nacional que terminó cediendo y encajando dos goles casi de manera consecutiva.

Esa pesada losa fue demasido complicada de levantar para los redsticks, que volvieron a la igualdad del principio en el segundo y el tercer cuarto, pero sin encontrar el premio del gol. La búsqueda de la remontada y de una cierta tranquilidad estaba a tiro de un tanto, pero no llegó. Y eso que España dispuso de varios penalti-corner que pudieron haber sido oportunidades de mérito como sucedió ante Argentina con el gol de Quemada que dio el empate.

Llega la sentencia

Sin embargo, ante la India no hubo la misma suerte y ya cerca del final, recibieron el golpe definitivo con el tercer gol que hacía imposible la remontada y que dejaban a la selección española de hockey sobre hierba masculina al borde del caos. Un empate y dos derrotas en tres partidos hacen del pase una machada histórica.

No obstante, todavía restan dos partidos para seguir soñando. El primero de ellos será contra Japón y del que dependen gran parte de las opciones de seguir vivos en estos Juegos Olímpicos. Después será turno para medirse a Australia en un partido que podría ser el del todo o nada o que incluso podría tener a España fuera de la competición o sin depender de sus ellos mismos para avanzar de ronda.

