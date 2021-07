Iván Zarco, el español que correrá la maratón de Tokio 2020 con Honduras a costa de Camilo Santiago

De Molina de Segura a Albelda de Iregua; de un dorsal prestado en una media maratón a otro para una maratón; de 'La Ruleta de la Suerte' a buscar patrocinadores; de casi tener una mínima olímpica a una sanción de dos años; esa es la vida de Camilo Santiago, un atleta español de 38 años, que es el principal responsable de que Iván Zarco, otro atleta nacido en España pero con nacionalidad hondureña, esté en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para representar a la nación centroamericana.

Esta es la historia de una suplantación de personalidad y un engaño que ha acabado en la cita de Japón de manera incomprensible. Santiago consiguió el récord de Honduras en el maratón de Dresde corriendo con el dorsal de Zarco. Este explicó que la organización lo sabía y que se lo había permitido. Todo ocurrió tras el robo de su mochila media hora antes de la prueba, donde tenía la equipación y el dorsal. El murciano que vive en La Rioja cruzó la meta en 2h17:46, lo que fue computado a Zarco como nuevo récord nacional de la distancia.

Honduras no tenía ningún atleta con marca mínima olímpica en atletismo, por lo que la World Athletics les invitó a participar en la maratón gracias a esta marca. Zarco, que consiguió la nacionalidad gracias al matrimonio de su padre, empezó a competir en 2020 con este país cuando consiguió batir también el récord hondureño de medio maratón en el Mundial de Gdynia con 1h04:08. Con esta marca se plantó en Dresde, donde pretendía contar con la labor de liebre de Santiago.

Camilo Santiago, el atleta español sancionado dos años por la RFEA

Finalmente correría el español por el hombre nacido en Barcelona con el resultado que ya se conoce. Camilo Santiago lo explicó así: "Quizás mi error fue acabar la maratón y debí parar antes, quizás. Quizás mi error fue correr con otro dorsal, quizás. Quizás mi error fue pecar de ingenuo, quizás, pero los que me conocéis sabéis que no hay mala intención en todo esto. Y simplemente la ilusión de poder competir y después del viaje y demás, no pensé en las consecuencias, simplemente me puse su ropa y dorsal".

Sancionado

Esta versión no le sirvió a la Real Federación Española de Atletismo. El Comité de Disciplina le comunicó la sanción para los próximos dos años por disputar el maratón alemán con el dorsal de Iván Zarco. El español consideró esta reprimenda "desproporcionada e injusta" porque "es equiparable a la que se la puesto a gente por dopaje o por cosas más graves". Mientras tanto, aunque él mismo confesó que habían comunicado a World Athletics lo que había sucedido para que no computara esa marca en Ivan Zarco, la Federación la siguió considerando.

Es por lo que, ante la situación de Melique García, el maratoniano que había sido designado por la Federación Hondureña de Atletismo, Calixto García decidió llamar a Zarco para acudir a los Juegos Olímpicos. El estadounidense no había conseguido certificar su cambio de nacionalidad y finalmente será el atleta nacido en Barcelona el que acuda a la cita. El portal Soy Corredor ha confirmado esta llamada con el presidente de la Federación, aunque claramente se haya determinado en España como una trampa que le ha costado probablemente a Santiago una plaza para la cita de Tokio.

"El caso de Dresden fue investigado por esta federacion y por la AUI. Hubo un malentendido, es lo que se logró percatar de parte de la comisión de disciplina de la FENHATLE (Federacion Nacional Hondureña de Atletismo). Luego en el TAS fue solucionado este problema y quitada la suspensión para Zarco en España tenemos entendido y él está en buena lid para participar en Tokio. Si esta federacion hubiese visto dolo en el actuar de Zarco, hubiese sido sancionado como una falta muy grave. Hemos tenido comunicación también con la Real Federación Española de Atletismo (RFEA)", explica Calixto Sierra a Soy Corredor.

