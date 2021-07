Naomi Osaka vuelve en los JJOO: de los problemas de salud mental a ser la mujer mejor pagada

Los Juegos Olímpicos de Tokio arrancan este viernes 23 de julio con la ceremonia de apertura. Un año más tarde de lo esperado y con la sombra de la Covid-19 sobrevolando el evento deportivo más esperado. Atletismo, natación, gimnasia baloncesto... y también tenis.

Algunas de las mejores raquetas del mundo se dan cita en Japón para intentar colgarse el preciado metal al cuello. Aunque también habrá importantes ausencias. Rafa Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Roberto Bautista o Matteo Berrettini son bajas en el cuadro masculino, mientras que en el femenino se han caído Serena Williams o 'Coco' Gauff.

Ninguna de las estadounidenses estará en Tokio. Serena Williams se cayó de los JJOO por lesión, mientras que Cori 'Coco' Gauff, precisamente, ha dado positivo en coronavirus por lo que no podrá estar en la cita olímpica. La otra cara de la moneda la representa una Naomi Osaka que regresa a las pistas después de lo sucedido en Roland Garros.

Vivir con el problema

Naomi Osaka es una de las grandes favoritas para ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. La que fuera exnúmero 1 del ranking de la WTA vuelve y lo hace después de protagonizar una de las grandes polémicas en el mundo del tenis de los últimos tiempos.

"Esta no es una situación que yo había imaginado o que tuviese la intención de provocar. Creo que lo mejor para el torneo, el resto de los jugadores y mi propio bienestar es que me retire, para que todos puedan volver al tenis y centrarse en lo que está pasando en París", con estas palabras, Osaka confirmó que abandonaba Roland Garros.

Osaka, durante su primer partido en Roland Garros. Christian Hartmann REUTERS

La tenista y actual número 2 del mundo se negó a hablar con la prensa, algo por lo que fue amonestada. Quería huir de los focos y se colocó con su postura en el centro de ellos. Por ello decidió dar un paso a un lado y después se supo el porqué: sufre un problema de salud mental. Una depresión con la que lidia desde 2018.

"Nunca banalizaría con la salud mental o usaría ese término a la ligera. He sufrido largos problemas de depresión desde el US Open de 2018 y me está costando mucho lidiar con ello. Todo el que me conoce sabe que soy introvertida y todo el que me ve en los torneos se habrá dado cuenta de que siempre llevo auriculares, porque me ayuda a lidiar con mi ansiedad social", reveló Naomi Osaka.

"Aunque la prensa de tenis siempre ha sido muy buena conmigo (quiero disculparme con los buenos periodistas a los que he podido hacer daño), no soy una persona a la que le salga de forma natural hablar en público y me genera ansiedad hablar con la prensa. Me pongo muy nerviosa y me estresa intentar dar la mejor respuesta posible", continuó explicando tras dejar Roland Garros.

Naomi Osaka, en Roland Garros 2021 Reuters

"En París he vuelto a sentirme vulnerable y ansiosa, así que pensé en cuidar de mí misma y saltarme las ruedas de prensa. Lo comuniqué de forma tan preventiva porque considero que las reglas están muy desactualizadas. Me he disculpado de forma privada con el torneo. Voy a tomarme un tiempo fuera de las pistas y cuando sea el momento, quiero hablar con el circuito para discutir formas de hacer las cosas mejor para los jugadores, la prensa y los aficionados", anunció la japonesa.

Portada histórica

Después de dejar en el aire cuándo volvería, Osaka estará en Tokio. Pero antes de eso ha reaparecido con sendos impresionantes posados en las portadas de Vogue y de Sports Illustrated. Primera mujer haitiana japonesa en conseguirlo y donde aparece promocionando una línea de bañadores de la marca Nike.

Sus últimos proyectos no se quedan ahí, también ha promocionado una Barbie inspirada en ella, de la que ha presumido en sus redes sociales, y su documental en Netflix ya se ha estrenado. En este aborda los problemas de depresión que ha sufrido en los últimos años.

"Este es el proceso de los últimos dos años y medio. A la vista de lo ocurrido recientemente, estaba asustada de que esto viera la luz. No es como un partido de tenis en el que ganas o pierdes y donde la gente puede decir qué has hecho bien y qué no. Es una mirada a través de mi vida de ciertos periodos y no puedo pelear contra la sensación de imaginar cómo será recibido", afirmó de cara al esperado estreno.

"Este es mi alma y una reflexión sobre quién soy. Espero que haya piezas en las que la gente pueda verse reflejada y otras que ayuden a la gente a entender por qué he tomado estas decisiones. Si no es así, no pasa nada, me he tomado un tiempo, pero me di cuenta de que no puedo complacer a todos y no lo intento. Cuando me voy a dormir cada noche solo puedo esperar estar en paz conmigo misma y espero que suene cierto para aquellos que estén leyendo esto. Estoy muy emocionada y nerviosa de que lo vean y lo disfruten. Os quiero, cuidaros", fueron las palabras de Osaka para promocionar el documental.

Mejor pagada

De las pistas a las portadas y cómo no a los ranking de deportistas mejor pagados. En estos ya comienza a ser una habitual la tenista de 23 años -cumple 24 el próximo mes de octubre-. La revista Forbes ha publicado los nombres de los 9 deportistas mejor pagados que estarán en los JJOO de Tokio.

Una lista en la que no falta el nombre de una Naomi Osaka que es la única mujer de este particular Top 9, pero es que además, ocupa la segunda posición con 50,8 millones de euros. Tan solo supera a la tenista el jugador de baloncesto Kevin Durant y sus 63,6 'kilos'. Por detrás de ella se encuentran nombres tan importantes como los de Damian Lilliard, Novak Djokovic o Rory McIlroy.

