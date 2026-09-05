Tadej Pogacar no volverá a competir en 2026: dice adiós a la temporada para recuperarse tras su grave caída en La Vuelta

Tadej Pogacar no volverá a competir esta temporada tras la grave caída sufrida en La Vuelta a España, según informa La Gazzetta dello Sport.

El esloveno, que abandonó la carrera vestido con el maillot rojo, priorizará su recuperación después de sufrir una fractura desplazada de clavícula izquierda, una fractura cervical estable en la vértebra C7, una conmoción cerebral y diversas abrasiones.

UAE Team Emirates-XRG aún no ha emitido el comunicado definitivo sobre el cierre de su calendario, pero la noticia es que no correrá el Mundial de Montreal, el Europeo ni el Giro de Lombardía.

La caída se produjo el pasado 29 de agosto, durante la octava etapa de La Vuelta, a unos 32 kilómetros de la meta de Xeraco.

Pogacar perdió el control de su bicicleta en un incidente cuyo origen no quedó plenamente aclarado en un primer momento y tuvo que abandonar de inmediato una carrera que lideraba hasta entonces.

El accidente no solo modificó la lucha por la general de la ronda española: ha terminado por condicionar por completo el tramo final de su temporada.

Operado en Barcelona

El campeón del mundo fue intervenido con éxito de la clavícula el lunes 31 de agosto en Barcelona, después de que los médicos retrasaran la operación por precaución ante la conmoción cerebral.

El director médico de UAE Team Emirates-XRG, Adrian Rotunno, explicó tras la intervención que el procedimiento se desarrolló favorablemente y que el corredor permaneció bajo observación hospitalaria durante los días posteriores. La lesión cervical, pese a haber sido catalogada como estable y sin consecuencias neurológicas detectadas, obliga igualmente a extremar la cautela.

Tadej Pogacar, en el hospital. .

La combinación de la fractura de clavícula, el golpe en la zona cervical y la conmoción descarta cualquier calendario acelerado para intentar salvar una parte del otoño competitivo. Pogacar ya abandonó el hospital y continúa su recuperación y rehabilitación en casa, siempre bajo la supervisión del equipo emiratí.

Sin Mundial ni Lombardía

La renuncia al resto de 2026 supone perder tres de los principales objetivos que figuraban en su agenda.

El primero era el Mundial de carretera de Montreal, previsto para el 27 de septiembre, donde aspiraba a defender el maillot arcoíris y conquistar su tercer título consecutivo. Habría igualado una marca reservada en el ciclismo masculino a Peter Sagan, único corredor que logró encadenar tres mundiales seguidos.

Tampoco podrá estar en el Campeonato de Europa, fijado para el 4 de octubre, ni en el Giro de Lombardía, programada seis días después.

La clásica italiana era uno de los territorios más favorables para el esloveno: Pogacar había ganado las cinco últimas ediciones y buscaba ampliar una racha que le había convertido en el gran dominador de la prueba.

El anuncio definitivo de UAE Team Emirates-XRG debe concretar los plazos médicos y confirmar oficialmente la renuncia, pero el mensaje interno ya había sido claro. Joxean Fernández Matxin, máximo responsable deportivo del equipo, había situado la salud del ciclista por encima de cualquier carrera y descartado presionar para una reaparición apresurada.

Un final inesperado

La retirada deja sin su principal referencia el cierre de la campaña ciclista. Pogacar había llegado a La Vuelta para completar una temporada de máxima exigencia y lideraba la general antes de su abandono.

Su ausencia abre el Mundial, el Europeo y Lombardía a un desenlace sin el corredor que suele condicionar cada carrera en la que toma la salida.

La prioridad pasa ahora por una recuperación sin riesgos y por preparar el regreso en 2027. Después de una caída que obligó a detener una temporada construida alrededor de grandes objetivos, Pogacar deja al ciclismo sin su gran figura para el último mes y medio del calendario.