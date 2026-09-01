Enric Mas, 31 años: "Cuando era adolescente era un poco chulete y mi padre me decía: 'No vas por el buen camino'"

A sus 31 años, Enric Mas viste al fin el ansiado maillot rojo que siempre persiguió en las grandes citas del calendario internacional.

Tras imponerse con autoridad en la exigente novena etapa y consolidarse en la cima de la clasificación general tras el doloroso abandono de Tadej Pogačar, el ciclista balear saborea el liderato de La Vuelta 2026.

Sin embargo, la serenidad con la que hoy asume la responsabilidad de la carrera no es fruto de la casualidad, sino el resultado de un extenso camino de maduración personal y deportiva.

Para comprender la templanza del actual jefe de filas de Movistar Team hay que remontarse al verano de 2020. En aquel momento, el pelotón intentaba recomponerse del parón provocado por la pandemia mundial.

A través de un encuentro telemático organizado por su propia escuadra dentro de la serie Movistar Team Talks, Mas comparecía en directo desde su residencia en Andorra.

Enric Mas celebra su victoria en el Alto de Aitana. EFE

Tras semanas pedaleando sobre el rodillo y limitado a las carreteras pirenaicas, el corredor mallorquín preparaba con incertidumbre un calendario concentrado que enlazaría Burgos, Dauphiné, el Tour de Francia y la propia Vuelta a España.

En aquella conversación, al ser interrogado sobre su capacidad para transmitir confianza a sus compañeros y ejercer como líder, el ciclista miró hacia sus raíces para explicar el origen de sus valores:

"Es algo que me enseñaron mis padres desde pequeño. Sí que es verdad que cuando era un poco más de adolescente era un poco chulete y había días que mi padre me decía: 'No vas por el buen camino'".

Esa corrección en el hogar sembró una autocrítica que terminó de asentarse durante sus temporadas de formación en el Quick-Step belga: "Ahí me di cuenta también que primero es ser humilde, y después ya verás que siendo eso te viene todo detrás".

En aquella misma charla, Mas admitía que el salto cualitativo definitivo solo llegaría con el paso de los años: "Hacer el trabajo bien hecho en casa y los puntos de experiencia es lo que te da lo que me falta: vivir carreras con tensión, verme delante y saber reaccionar en esas situaciones".

Seis años después de aquellas confidencias en las cumbres de Andorra, las lecciones han surtido pleno efecto. Aquel joven impetuoso al que su padre advertía en la adolescencia domina hoy la carrera con el aplomo y la jerarquía que exige una gran ronda de tres semanas.

Afianzado con solidez en la cima de La Vuelta 2026, Enric Mas demuestra que la paciencia, la humildad y la experiencia acumulada terminaron por llevarlo al camino correcto.