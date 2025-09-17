La Comisión Antiviolencia propone sancionar a 17 ciudadanos por los incidentes en La Vuelta

Manifestantes propalestinos protestan durante la 15ª etapa de la Vuelta a España. EFE

La Comisión Antiviolencia ha propuesto sancionar a 17 ciudadanos por los incidentes ocurridos durante La Vuelta. Concretamente, se exponen a multas de entre 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a eventos deportivos durante un periodo de seis meses.

Concretamente, los expedientes corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los tramos Laredo-Los Corrales (etapa 12), Avilés-La Farropana (etapa 14) y Aveiga-Monforte de Lemos (etapa 15).

Esta última, fue una de las más trascendentes, pues provocó la caída y posterior retirada de la carrera del ciclista español Javier Romo después de que un aficionado intentara invadir la calzada y lanzarse al paso de los corredores.

Javier Romo se va al suelo después de que un espectador haya irrumpido en el asfalto. #VueltaRTVE7S #LaVuelta25



DIRECTO | @teledeporte y https://t.co/Kkr9FojoaI pic.twitter.com/LOZvmqUsjB — Teledeporte (@teledeporte) September 7, 2025

En la etapa anterior, la 14, varios centenares de manifestantes se concentraron en la salida de la etapa, con decenas de banderas palestinas y con proclamas como "boicot a Israel" o "Palestina vencerá".

Con varios momentos de tensión, uno de los asistentes a las protestas necesitó asistencia médica, tras ser empujado y darse un golpe en la cabeza. Además, parte del pelotón tuvo que ralentizar su marcha o, incluso, detenerla durante la salida neutralizada por las calles de Avilés.

Insultos a Mbappé y Vinicius

Del mismo modo, la Comisión Antiviolencia ha acordado proponer una sanción de 4.000 y una prohibición de acceso a los recintos deportivos durante un año a un aficionado del Real Oviedo acusado de proferir insultos racistas a Mbappé y Vinicius.

La infracción se detectó en el minuto 37, cuando las cámaras captaron a un varón ubicado en el Fondo Norte del estadio Carlos Tartiere que hacía "gestos corporales de imitación de un mono" y que fue identificado por la Policía Nacional como miembro de un grupo ultra del equipo local.

El pasado 6 de septiembre fue detenido y el Juzgado de Instrucción 1 de Oviedo investiga si existe delito.