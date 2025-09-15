Vingegaard, el primer campeón danés y sin fiesta de La Vuelta: "Es una pena que nos arrebaten un momento tan eterno"

Vingegaard, tras la cancelación del final de la última etapa de La Vuelta 2025 EFE

Jonas Vingegaard Hansen (Hillerslev, Dinamarca; 1996) se coronó como el primer ciclista danés en ganar La Vuelta a España, imponiéndose en la edición de este 2025 con una ventaja final de un minuto y 16 segundos sobre el portugués Joao Almeida.

Con 28 años, el corredor del equipo Visma-Lease a Bike añadió a su palmarés su tercera Gran Vuelta tras las victorias en el Tour de Francia de 2022 y 2023, consolidándose como uno de los mejores escaladores de su generación.

El danés aseguró el triunfo en la penúltima etapa, imponiéndose en solitario en la cima de Bola del Mundo tras un ataque demoledor a 1.2 kilómetros de la meta, dominando las rampas más exigentes del puerto madrileño.

Con ese movimiento, Vingegaard aventajó por once segundos a su compañero Sepp Kuss, y la victoria de etapa convirtió la ventaja en un triunfo matemático que refrendó su liderato en la clasificación general.

Sin embargo, la jornada final en Madrid no pudo vivir el cierre habitual: la etapa fue neutralizada y luego cancelada por las protestas propalestinas que bloquearon el recorrido urbano y obligaron a detener la carrera antes de tiempo.

La organización y los propios corredores, con 2.000 agentes de seguridad desplegados, decidieron cortar la prueba a falta de 60 kilómetros de meta. Por primera vez desde 1978, la etapa final de una Gran Vuelta era cancelada por motivos políticos.

Vingegaard se quedó sin fiesta en Cibeles y lamentó lo ocurrido: "Es una pena que nos hayan arrebatado un momento tan eterno. Estoy muy decepcionado. Tenía muchas ganas de celebrar esta victoria general con mi equipo y la afición", dijo el danés.

Jonas Vingegaard, en medio, Tom Pidcock a la izquierda de la imagen y Joao Almeida a la derecha EFE

"Todos tienen derecho a protestar, pero no de una manera que influya o ponga en peligro nuestra carrera”, añadió a través de un comunicado que fue compartido por su equipo.

A pesar de la frustración, el corredor de Visma celebró con sus compañeros en el hotel, donde se improvisó un podio en un parking, y compartió el acto con el segundo y el tercer clasificado, Joao Almeida y el británico Tom Pidcock.

🇪🇸 #LaVuelta25



Boys will be boys. An intimate celebration for the winners of this Vuelta a España! 🍾🙌🏼 pic.twitter.com/s8PG1uUNWS — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

Un danés en lo más alto

Nacido el 10 de diciembre de 1996 en Hillerslev, Vingegaard se incorporó al conjunto neerlandés en 2019 y pasó de un debut discreto en La Vuelta 2020 al liderazgo que ha mostrado en estas tres semanas.

La victoria de este año amplía a quince el número de países que han subido al podio de la ronda española. Con este triunfo, Dinamarca se suma a una lista que arrancó en 1935 con el belga Gustaf Deloor.

En términos históricos, Vingegaard es también el decimocuarto corredor capaz de ganar Tour y Vuelta, una combinación que comenzó con Jacques Anquetil en 1963 y que pocos han repetido en el palmarés del ciclismo.

El éxito refrenda la hegemonía de la estructura: es la quinta victoria del equipo en siete ediciones recientes, tras los triunfos de Primoz Roglic entre 2019 y 2021 y el de Sepp Kuss en 2023.

Vingegaard celebrando su victoria en la Bola del Mundo Javier Lizón EFE

Vingegaard, además de hablar sobre las protestas, resumió sus sensaciones durante la carrera y se mostró "superorgulloso de esta victoria general" "Me sentí muy fuerte la primera semana y conseguí dos victorias. Después tuve una fase más difícil, pero por suerte recuperé la posición durante el último fin de semana", explicó en su balance.

Sobre la etapa decisiva en el coloso madrileño añadió: "Mi victoria de etapa en la Bola del Mundo me dio una gran satisfacción. Fue una hermosa manera de coronar esta Vuelta", cerrando así su explicación sobre el desenlace.

Pese al episodio final marcado por las manifestaciones, La Vuelta 2025 deja al Visma-Lease a Bike con una temporada memorable. Es la segunda Gran Vuelta del año para la escuadra y eleva su contador anual a 38 victorias, una cifra notable.

La rivalidad de Vingegaard con Tadej Pogačar continúa dando argumentos a la nueva era del ciclismo, y la capacidad del danés para imponerse en la montaña le sitúa como uno de los escaladores determinantes del circuito internacional. El ciclismo seguirá atento a sus próximos grandes pasos.