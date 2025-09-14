Carlos de Andrés no se corta con las protestas propalestinas en La Vuelta a España: "Todas estas imágenes de violencia..."

Después de protestas en varias zonas de España, al final los manifestantes pro Palestina lograron su objetivo en la etapa en Madrid de La Vuelta: detener la carrera.

Las protestas se expandieron por diversas zonas de la capital hasta llegar a protagonizar enfrentamientos contra la Policía.

De tal manera, ante esta polémica acción de los ciudadanos, la organización de la Vuelta tuvo que suspender tanto el final de la carrera como la ceremonia de premiación. Además, esto no ha tardado en generar una oleada de críticas y debates entre expertos, periodistas y aficionados.

El polémico final de la Vuelta

Madrid estaba llamada a ser la etapa final de la Vuelta a España 2025. Sin embargo, bajo el lema "Palestina ha ganado la Vuelta", los manifestantes lograron frenar la carrera y expresar su rechazo a la presencia del equipo israelí.

Las imágenes del suceso han generado mucha polémica. En algunas áreas se vio a personas portando banderas de Palestina o sentadas en señal de protesta pacífica.

En cambio, en otros sectores se produjeron lanzamientos de vallas y enfrentamientos con la Policía, aumentando la controversia sobre cómo se desarrolló la jornada.

Estos incidentes han puesto en el centro del debate la convivencia entre manifestaciones políticas y eventos deportivos, así como la manera de garantizar seguridad y normalidad en competiciones de gran nivel.

En las redes sociales se leen mensajes de usuarios que muestran su simpatía por los manifestantes y apoyan sus reivindicaciones.

Al mismo tiempo, hay quienes critican la situación y cuestionan la imagen que España proyecta al mundo al organizar eventos de carácter internacional.

Por su parte, el comentarista Carlos de Andrés y exciclista Perico Delgado narraron para RTVE en directo el último minuto de la carrera, siendo muy sinceros a la hora de transmitir sus impresiones.

Así, una vez la carrera se había detenido, De Andrés fue contundente dando su opinión. "La parte deportiva, lógicamente, se ha acabado ya. Nosotros somos periodistas deportivos y estoy haciendo mi trabajo narrándoles lo ocurrido", iniciaba su participación.

"La parte deportiva se ha acabado ya. En esta parte, la ciudad empieza a estar tomada por la manifestación a favor del pueblo palestino, con la que estoy absolutamente de acuerdo, pero todas estas imágenes de violencia, de cómo se lanzaban vallas, se rompían los cordones policiales...", señalaba con firmeza el comentarista.

Carlos de Andrés transmitía su desagrado con muchas de las imágenes de violencia vistas en pleno centro de Madrid.

"Hay muchísima gente que ha venido simplemente a manifestarse y a hacer notar sus sentimientos por un genocidio que es terrible, pero también ha habido una pequeña parte que ha impedido que la gente pueda hacer su trabajo con normalidad, como en este caso son los deportistas", concluía Carlos de Andrés.

Por su parte, Perico Delgado también contaba cómo se sentía al respecto: "Una tristeza enorme tener que despedir así la Vuelta a España, con lo bien que nos lo hemos pasado y, sobre todo, lamentamos a nuestros aficionados que esto haya sucedido, que nos hayamos quedado sin ver ese final de Vuelta al que tantos nos habíamos acercado".

"Yo, lógicamente, a nivel profesional para comentarlo, pero también lo había hablado con mucha gente antes de arrancar este directo y tenían ese final de fiesta... y nos hemos quedado con las ganas", apuntaba el colaborador.

La suspensión del final de La Vuelta a España a causa de las protestas propalestinas no ha tardado en convertirse en tema de interés nacional, con políticos señalándose unos a otros y el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, cargando contra Pedro Sánchez.