La Vuelta se prepara para un final de alto voltaje: Vingegaard y Almeida pelean por el maillot rojo y Madrid se blinda

La Vuelta a España está próxima a llegar a su final y Madrid dictará sentencia. 21 días después de que se diera el pistoletazo de salida desde la ciudad italiana de Reggia di Venaria, el telón está próximo a cerrarse.

Durante estas últimas tres semanas se han producido episodios que ya forman parte de la historia del ciclismo, aunque no tienen nada que ver con lo deportivo. Las manifestaciones de los propalestinos se han ido de las manos en algunas etapas provocando el descontrol en la seguridad de la organización y la incertidumbre entre los equipos y los ciclistas.

A lo largo de estos últimos días se han ido cumpliendo objetivos poco a poco: que la carrera llegara a Madrid -existió el riesgo de suspenderse-, que el ánimo entre los activistas se apaciguara y las manifestaciones fueran pacíficas y, lo más importante, que la lucha por el maillot rojo estuviera abierta. Jonas Vingegaard y João Almeida se han encargado de ello.

Hasta ahora, el favorito, el corredor danés, domina con puño de hierro una general en la que ha sido líder prácticamente desde el inicio, aunque Almeida (a 44") se ha mostrado muy fuerte y tiene opciones de dar la sorpresa. No obstante, en Salamanca cedió segundos ante Jonas.

La lucha por el podio está ajustada, aunque por ahora el tercero en discordia es el británico Thomas Pidcock, muy estable durante las semanas que están transcurriendo desde que comenzó la ronda española.

Los ajustes de La Vuelta

La última semana de carrera de la Vuelta a España, que apuntaba a decisiva, se está viendo condicionada debido a las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech y también la influencia del viento.

Dada la continua amenaza de detener la carrera por parte de activistas propalestinos, la Vuelta, que ya tuvo que adelantar 3 km la meta en Bilbao en la segunda semana, tomó la decisión de adelantar también 8 km la llegada el martes a Castro de Herville y recortó la crono del jueves en Valladolid de 27,2 a 12,2 km.

Estos factores privaron de ver la lucha entre los primeros de la general, entre los dos grandes favoritos y todavía únicos candidatos a ganar el maillot rojo, Jonas Vingegaard y João Almeida, cuyas diferencias no han superado nunca el minuto.

Siempre quedará la duda de qué hubiese pasado en la crono de Valladolid si se hubiese completado el recorrido completo, aunque tampoco es que el danés y el portugués firmaran una gran actuación.

La Vuelta se decidirá en la Bola del Mundo, donde todo los corredores llegarán, si no se lo impiden las protestas, muy desgastados y hasta con más ánimo de acabar una carrera que ha resultado muy dura en lo extradeportivo que de dar el espectáculo que se anunciaba hace meses.

Será el punto final a una etapa por el Parque Nacional de Guadarrama con cinco altos puntuables y dos subidas a Navacerrada, de Primera, la segunda rematada en la mencionada Bola del Mundo.

Una movilización sin precedentes

La Policía va a desplegar 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 este fin de semana en Madrid para velar por la seguridad de la Vuelta Ciclista a España, ante las protestas que se están sucediendo por la participación del equipo Israel-Premier Tech, mientras continúan los ataques a Palestina.

La Delegación del Gobierno en Madrid informó en un comunicado de ese refuerzo "extraordinario", acordado este miércoles en una reunión de coordinación de seguridad.

El objetivo es compatibilizar el "legítimo derecho de manifestación" con el desarrollo de la prueba en las dos etapas que el sábado y el domingo transcurrirán por la Comunidad de Madrid.

El domingo, en la etapa final de la Vuelta, el dispositivo contará con 1.100 policías nacionales, el mayor esfuerzo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid en 2022.

La Delegación recordó que el de manifestación es un derecho fundamental que no puede limitarse sin las motivaciones que contempla la ley y que, por tanto, se garantizará el derecho legítimo de manifestación pacífica durante el desarrollo de ambas etapas.

El domingo pasado, las fuerzas de seguridad detuvieron a diez personas, ocho en O Corgo y dos en Monforte, al paso de la Vuelta por la provincia de Lugo.

A pesar de este amplio dispositivo, la preocupación entre la organización y los corredores no se disipa. Los ciclistas viven con incertidumbre esta situación ya que a las protestas de los propalestinos también se puede sumar la de ecologistas que defienden que la Bola del Mundo es un espacio protegido y que subir hasta allí afecta al medioambiente.

Son muchas las incógnitas que se van a resolver en las próximas horas. Comienza la cuenta atrás.