Un grupo de manifestantes invade la carretera e intenta bloquear sin éxito el paso de los ciclistas en La Vuelta

Alrededor de uno 100 manifestantes propalestinos ha invadido la carretera intentando bloquear el paso de los ciclistas, a falta de 18 kilómetros de la meta de la penúltima etapa de La Vuelta Ciclista a España.

Los manifestantes se han sentado en el asfalto, a la altura de Becerril de la Sierra, para intentar cortar el paso de La Vuelta, pero corredores han podido esquivarlos.

Un grupo de manifestantes invade la carretera e intenta bloquear el paso de los ciclistas.#LaVuelta25 pic.twitter.com/wmftkjp3DL — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 13, 2025

Los ciclistas se han visto obligados a pasar entre los coches de los equipos y de la organización y por los laterales de la calzada ante la avalancha de manifestantes, mientras que las fuerzas de seguridad trataban de despejar la carretera.

Antes de este incidente, La Vuelta tuvo que modificar su recorrido para evitar pasar por el centro urbano de Cercedilla porque estaba bloqueado.

En concreto, los corredores han tenido que bordear la localidad y han seguido por la carretera de Los Molinos. Esta pequeña modificación del recorrido ha provocado que no se pasara por el esprint bonificado, que concede 6, 4 y 2 segundos a los tres primeros.

