Filippo Ganna se impone en la crono de Valladolid en la etapa 18 de La Vuelta y Vingegaard mantiene el maillot rojo

El ciclista de Ineos firmó una contundente victoria en los 12,2 kilómetros de la capital castellana tras batir por apenas un segundo a Jay Vine.

Filippo Ganna se llevó la victoria en la contrarreloj de Valladolid tras mostrar toda su potencia en los 12,2 kilómetros que atravesaban el centro de la capital castellana y se llevó una clara victoria.

Paró el crono en 13 minutos exactos, un registro que le permitió superar por solo un segundo a Jay Vine (UAE) y por ocho a su compañero Joao Almeida, quien volvió a dejar patente su calidad como especialista en la disciplina.

El recorrido sufrió una modificación de última hora por motivos de seguridad, lo que lo transformó en una crono explosiva donde la precisión en cada curva resultaba clave. Ganna aplicó su guion habitual: salida agresiva en la parte más técnica, control absoluto en los giros y una aceleración final en el Paseo de Zorrilla que dejó sin respuesta a todos sus rivales.

⏱️ ¡Se aprieta @lavuelta!



Almeida recorta 10 segundos a Vingegaard y Ganna se lleva la victoria en la contrarreloj de Valladolid.



📺🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #LaVuelta25 pic.twitter.com/2nhuvr2KCt — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 11, 2025

En la lucha por la clasificación general, la contrarreloj dibujó un panorama claro: Jonas Vingegaard sigue como líder. El danés del Visma-Lease a Bike, que cruzó la meta en novena posición a 18 segundos del ganador, defendió sin problemas los 50 segundos de ventaja con los que partía sobre Joao Almeida, que apenas pudo descontar diez.

Con solo tres etapas por delante y la Bola del Mundo como juez decisivo, la diferencia entre ambos queda en 40 segundos. Más atrás, Tom Pidcock cedió tiempo (21º a 28 segundos), aunque mantiene vivas sus opciones de podio frente a Jai Hindley.

La etapa también movió fichas en el resto de clasificaciones: Mads Pedersen afianzó el maillot verde pese a perder 20 segundos, Jay Vine reforzó su liderato de la montaña con su segundo puesto, y Pellizzari recuperó el maillot blanco de mejor joven.

La Bola decidirá

Valladolid, una ciudad con tradición en contrarrelojes de La Vuelta, volvió a ser escenario de un día vibrante en el que Ganna brilló, Almeida apretó… y Vingegaard reafirmó su autoridad.

El danés no ofreció su mejor versión en Valladolid, pero tampoco sufrió descalabro alguno. En la sierra madrileña quedará definida la foto final de La Vuelta.

"Todo se definirá en La Bola. Quiero ganar esa etapa, estoy contento con mi posición y el maillot rojo. Sé que me van a atacar los rivales, pero trataré de llegar a Madrid como vencedor de la Vuelta", resumió Vingegaard en meta.

El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a bike, a su llegada a meta en la sexta etapa de La Vuelta a España. Javier Lizón Efe

Este viernes se disputará la decimonovena etapa, entre Rueda y Guijuelo, de 161,9 km. Una jornada llana previa al último día en la montaña. Los velocistas aprovecharán su penúltima oportunidad para lucirse, aunque una fuga podría cambiar los planes.