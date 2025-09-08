Las protestas en La Vuelta escalan con una agresión al pelotón: "Alentar la violencia tiene consecuencias"

La Policía Nacional detiene a un manifestante durante la etapa de La Vuelta en Monforte de Lemos (Lugo). EFE

La polémica en La Vuelta está servida y continúa creciendo. Todo empezó con las protestas propalestinas de la etapa de Bilbao del pasado jueves contra la participación del equipo israelí, que obligaron a detener la prueba antes del final. Las manifestaciones han seguido escalando hasta la agresión al pelotón de este domingo, que ha desatado numerosas críticas.

Desde el "alentar la violencia tiene consecuencias", de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, hasta la defensa de la carrera del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para quien "defender la causa palestina" no implica "desprestigiar un evento que es de todos los españoles".

Todo tras las escenas de este domingo, cuando un manifestante con una bandera de Palestina provocó la caída del ciclista español Javier Romo y de Edward Planckaert al tropezar en el arcén cuando iba a abalanzarse sobre el pelotón.

Javier Romo se va al suelo después de que un espectador haya irrumpido en el asfalto. #VueltaRTVE7S #LaVuelta25



DIRECTO | @teledeporte y https://t.co/Kkr9FojoaI pic.twitter.com/LOZvmqUsjB — Teledeporte (@teledeporte) September 7, 2025

Las protestas tienen como punto de partida la participación del equipo Israel Premier Tech en La Vuelta, lo que ha generado una respuesta de la sociedad civil que, aunque para algunos es desproporcionada, para otros es adecuada. Y sigue creciendo.

La polémica se basa en que Sylvan Adams, empresario, filántropo y amigo personal del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, forma parte de la directiva del equipo israelí.

Su presencia ocasionó que en Bilbao un grupo de manifestantes propalestinos y contrarios a la participación del equipo Israel en La Vuelta, se congregase tras las vallas situadas a pocos metros de la meta para tratar de interrumpir la carrera, a riesgo de tirar a los ciclistas.

En esa zona, los ciclistas pueden llegar a superar los 70 kilómetros por hora sobre los 25 milímetros de anchura de los neumáticos.

El viernes, en la etapa reina de La Vuelta que terminó en el mítico puerto del Angliru (Asturias), un nuevo grupo de manifestantes salió al encuentro de los ciclistas y ocasionó que la etapa se viese pausada durante unos minutos.

Este domingo, además de la caída, los altercados entre la policía y los manifestantes situados en Monforte de Lemos, donde terminó la etapa, también dejaron 10 detenidos.

Las protestas siguen convocándose en las sucesivas etapas. En Valladolid ya hay 17 manifestaciones anunciadas bajo el lema "Por genocida, fuera Israel de la Vuelta", que tendrán lugar el día en que la prueba ciclista pasa por la localidad, el 11 de septiembre.

Ante la previsión de más altercados, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya ha alertado de que la Policía Local de Poio (Pontevedra) no puede "garantizar" la seguridad de la etapa a su paso por la localidad, prevista para este martes, debido a la "grave falta" de personal.

Reacción política

El aumento de la tensión por las manifestaciones en La Vuelta ha provocado la reacción de varios políticos de las Cámaras.

Uno de ellos fue Núñez Feijóo, quien ha afirmado este domingo en su perfil de X que no respalda "lo que ocurre en Gaza" pero tampoco "que una competición sea boicoteada por motivos políticos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha pronunciado sobre los hechos en la misma red social, calificándolos como un "boicot antisemita".

Ayuso ha explicado que, a su juicio, los espacios deportivos no deben "estar politizados", debido a que "son los ámbitos de convivencia".

El boicot antisemita empieza siempre por los deportes y en la educación, que son los ámbitos de convivencia que no deberían estar politizados.



Y cuestan vidas. Ha de pararse ya o lo pagaremos todos.https://t.co/hktAp0z6Kb — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 7, 2025

Por su parte, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y diputado por Sumar, ha catalogado al Israel Premier Tech como un "actor propagandístico" de Netanyahu, no como "equipo de ciclismo".

A través de su cuenta en la red social BlueSky, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también dedicó el pasado miércoles unas palabras sobre las protestas, al detallar que "la sociedad española está dando una lección de humanidad".

Además, ante el "peligro" de los ciclistas, Rego ha subrayado que "en Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten en peligro porque han sido asesinadas por Israel. Basta ya".

Expulsión del equipo

Con la finalidad de mandar un mensaje a Israel por su reciente ofensiva sobre Ciudad de Gaza, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado voluntario a la expulsión del equipo Israel Premier Tech de La Vuelta, tal y como detalló en una entrevista con RNE el pasado jueves.

Kiko García, director técnico de La Vuelta, fue otra de las voces que pidió que el equipo Israel tomase una decisión sobre su salida de la prueba: "Para mí sólo hay una solución, que sería que el propio equipo Israel se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás".

"Nosotros (La Vuelta) no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos (el equipo) o alguien de más arriba", añadió García la pasada semana.

El boicot antisemita empieza siempre por los deportes y en la educación, que son los ámbitos de convivencia que no deberían estar politizados.



Y cuestan vidas. Ha de pararse ya o lo pagaremos todos.https://t.co/hktAp0z6Kb — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 7, 2025

Como respuesta, el Israel Premier Tech emitió su propio comunicado en su cuenta de X, en el que rechazó la salida de la prueba argumentando que "establecería un precedente peligroso en el ciclismo no sólo para nosotros sino para todos los equipos".

Las numerosas protestas contra el equipo y su decisión de seguir en la prueba también movilizaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien dio la enhorabuena a todo el Israel Premier Tech por "no ceder ante el odio".