El sindicato CSIF alerta de que la seguridad en La Vuelta a su paso por Poio (Pontevedra) "no se puede garantizar"

Manifestantes propalestinos protestan durante la decimoquinta etapa de la Vuelta ciclista a España en Monforte de Lemos (Lugo) EFE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este domingo de que la "grave falta" de personal en la Policía Local de Poio (Pontevedra) hace que "no se pueda garantizar" la seguridad durante el paso de La Vuelta, que saldrá del municipio el próximo martes.

El sindicato denuncia que solo habrá un agente de la Policía Local y dos auxiliares, un operativo "a todas luces insuficiente" para este evento, especialmente ante las protestas contra el equipo Israel Premier Tech.

La central sindical explica que la Policía Local se limitará a cortar el tráfico únicamente en tres cruces de A Barca, un dispositivo que consideran que no servirá para garantizar el control de accesos y la seguridad tanto de los corredores como del público asistente, según EFE.

Desde CSIF subrayan que la presencia de solo tres agentes en el operativo "no responde a una negativa de los propios policías" a reforzar el servicio, sino a que se les adeudan horas extra desde 2024, sin que hasta la fecha hayan sido abonadas.

Esta situación, unida a la falta de recursos humanos en una plantilla "ya de por sí esquilmada", "impide disponer de más efectivos" y hace imposible garantizar con seguridad un evento de la magnitud de La Vuelta, según el sindicato.

Los agentes que participan en este operativo son los únicos de servicio y estarán dedicados exclusivamente a esta prueba deportiva desde las 11:00 hasta las 14:30 horas, franja horaria en la que se paralizará el servicio "para cualquier emergencia que pueda ocurrir".

Además, el sindicato sostiene que, debido a la "nula capacidad de organización", no habrá servicio de lunes a domingo en turno de tarde, una situación que auguran que se repetirá en lo que resta de mandato municipal por los plazos legales para cubrir las plazas vacantes.

"No se trata de una cuestión puntual, sino de una consecuencia directa de la falta de compromiso y previsión del equipo de Gobierno en materia de seguridad", afirman los representantes sindicales, que les acusan de "no garantizar un dispositivo adecuado".

Con las condiciones actuales, sentencian los portavoces de CSIF, "no se puede asegurar un desarrollo seguro de la prueba ciclista en su paso por Poio".