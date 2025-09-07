Un manifestante propalestino tira al ciclista español Javi Romo, del Movistar, en plena etapa de la Vuelta a España

Las protestas de los manifestantes propalestinos han vuelto a protagonizar un escándalo en La Vuelta después de que un activista, agazapado, se tropezara, provocando así la caída de Javi Romo.

El cabreo del ciclista de Movistar fue monumental, de hecho, en cuanto se reincorporó se dirigió inmediatamente hacia el aficionado que había provocado su caída para pedirle explicaciones, aunque éste ya se encontraba reducido por los cuerpos de seguridad.

Por fortuna, Romo se pudo levantar con total normalidad, descartando así cualquier posible consecuencia física grave.

Javier Romo se va al suelo después de que un espectador haya irrumpido en el asfalto. #VueltaRTVE7S #LaVuelta25



DIRECTO | @teledeporte y https://t.co/Kkr9FojoaI pic.twitter.com/LOZvmqUsjB — Teledeporte (@teledeporte) September 7, 2025

El ambiente en ese tramo de la etapa se volvió muy tenso, con imágenes de confusión y nerviosismo tanto entre los corredores como entre los aficionados presentes.

La caía se produjo cuando restaban 56 kilómetros para la llegada a Monforte de Lemos y la fuga mantenía una ventaja de 2:21 con el grupo perseguidor. El pelotón, a lo suyo, a casi 14 minutos.

