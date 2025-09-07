Mads Pedersen se impone al sprint en la 15ª etapa de La Vuelta tras una nueva jornada de protestas contra Israel

Mads Pedersen celebra su victoria en la 15ª etapa de La Vuelta. Reuters Reuters

El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) se ha impuesto al sprint en la 15ª etapa de La Vuelta, entre entre Vegadeo y Monforte de Lemos (Lugo).

Pedersen, maillot verde, refuerza su liderazgo de la clasificación por puntos después de mostrar su superioridad en la meta sobre un grupo de nueve corredores entre los que también estaban Egan Bernal o Jay Vine.

La jornada volvió a estar marcada por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech. Un manifestante provocó la caída de Javier Romo (Movistar) y Edward Planckaert (Alpecin) tras invadir la calzada y obligar a los ciclistas a frenar bruscamente.

Después de varios intentos frustrados en esta edición, Pedersen logra la cuarta victoria en la Vuelta de su carrera, que une a las cinco del Giro y dos del Tour, sobre un total de 60 en su palmarés, entre ellas también el Mundial de 2019.

En la general, sin novedad. Vingegaard disfrutará este lunes de la segunda jornada de descanso como patrón.

Antes de la decisiva tercera semana tiene al portugués Joao Almeida a 48" y al británico Tom Pidcock a 2'38".

La etapa

Tras las dos etapas de montaña en Asturias, el pelotón se dirigió a Vegadeo, en la costa limítrofe con Galicia para dirimir una jornada de transición previa al segundo día de reposo.

Una escapada en el guion, que se cumplió de inicio en la subida al Puerto A Garganta, donde empezó a romperse el gran grupo.

Entraron el infatigable líder de la montaña, Jay Vine, Ciccone, Bernal, Buitrago, Verona, Aular, y el único gallego del pelotón, Carlos Canal.

Coronó Vine, insaciable a pesar de sus dos victorias de etapa. El australiano presentó credenciales para el triplete atacando junto a Vervaeke en el Alto de Barbeitos.

En la cresta ambos contaban con 2 minutos sobre los perseguidores y 9 respecto a un pelotón que dirigido por el Visma rodaba a paso cicloturista. Día libre, de asueto para los hombres de la general.

Vine y Vervaeke retaron a los perseguidores. Dos contra 45 parecía un desequilibrio desproporcionado, pero el australiano y el belga se echaron al monte.

La ventaja se fue reduciendo. A la caza iban cinco hombres del Lidl, en clara mayoría, pensando en el éxito de Pedersen en Monforte. El Movistar tenía a Canal, Romo y el venezolano Aular como otro claro candidato.

Incidente

A 56 km de meta llegó un nuevo sobresalto. Un manifestante propalestino trató de invadir la calzada al paso de los corredores, pero tropezó sin lograr su objetivo.

Lo que creó fue un desconcierto que acabó con Javier Romo en el suelo. El manchego se levantó y se fue corriendo en busca del frustrado espontáneo. Por suerte, no hubo que lamentar daños. Otro episodio de una Vuelta convulsa, en alerta permanente.

Final al sprint

El dúo de cabeza claudicó a 7 km de meta. Estaba en juego una jugosa victoria en Monforte de Lemos, capital de la Ribeira Sacra.

Se formó un nuevo grupo con 9 hombres, que ya se iban a jugar la gloria. Vine, Pedersen, Aular, Bernal y Buitrago entre ellos. Los claros favoritos, Pedersen y Aular, los más rápidos.

Locura final por la posición, festival de ataques. El propio Pedersen probó a 2,2 km, reaccionó Egan Bernal, después atacó Vervaeke, también Vine, pero nadie decidió. Sí lo hizo Mads Pedersen con un demarraje lejano que hizo inútil el esfuerzo de Orluis Aular.

Descanso

La Vuelta descansa en Galicia este lunes. Un respiro después de las duras etapas asturianas, una tregua, se prevé al menos, para los temas extradeportivos. El martes de nuevo a la ruta con la decimosexta etapa, entre Poio y Mos, "la clásica galega".