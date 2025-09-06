El equipo Israel Premier Tech borra el nombre del país de su maillot "para priorizar la seguridad" en La Vuelta

Un miembro del equipo Israel Premier Tech sin el nombre del país en el maillot Israel Premier Tech

Israel-Premier Tech ha decidido cambiar su maillot en La Vuelta a España para priorizar la seguridad de sus ciclistas ante la peligrosidad de algunas protestas propalestinas.

En la salida de la 14ª etapa en Avilés los corredores lucieron un uniforme con el monograma del equipo, sin el nombre "Israel" visible, aunque la denominación oficial del equipo se mantiene.

Según el equipo, la medida se aplica "para el resto de la carrera" y armoniza la vestimenta con decisiones de marca ya adoptadas para vehículos y ropa informal.

In the interest of prioritizing the safety of our riders and the entire peloton, in light of the dangerous nature of some protests at @lavuelta, Israel – Premier Tech has issued riders with team monogram-branded kit for the remainder of the race. The team name remains Israel –… pic.twitter.com/Dfw6FXegpM — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 6, 2025

Este diseño con monograma ya se había empleado en entrenamientos, pero es la primera vez que aparece en una competición oficial de la UCI.

La variación busca reducir riesgos y apaciguar el ambiente ante las manifestaciones, sin modificar la identidad legal del conjunto. El Israel-Premier Tech anunció el cambio a través de sus redes sociales y subrayó que la prioridad es la seguridad del pelotón.

Comunicado del Israel Premier Tech "Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera.



El nombre del equipo se mantiene como Israel – Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal".

Este sábado, la salida neutralizada desde Avilés volvió a estar marcada por las manifestaciones con banderas y cánticos propalestinos. No hubo incidentes, pero quedó remarcada una jornada más la continuidad de las protestas.

Los doce detenidos, en libertad

Las doce personas detenidas por frenar la marcha de ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la 13ª etapa de La Vuelta fueron puestas en libertad tras prestar declaración, aunque ahora se enfrentan a sanciones, según informó la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Aproximadamente a las 16:20 horas, tres corredores que formaban la escapada —Nico Vinokurov, Jefferson Cepeda y Bob Jungels— se toparon con un grupo de doce manifestantes que irrumpieron en la carretera colocando una pancarta sostenida por seis de ellos mientras el resto se encadenaba, obligando a detener la prueba durante unos treinta segundos.

Un miembro del Israel Premier Tech luciendo el antiguo maillot en La Vuelta 2025 EFE

La carrera se reanudó de inmediato gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil que acompaña a La Vuelta.

Lastra subrayó que la mayoría de las manifestaciones están siendo pacíficas y defendió "el derecho a protestar", incluso para reclamar "el fin del genocidio del pueblo palestino", si bien pidió que esas reivindicaciones no pongan "en riesgo" la seguridad de los participantes ni del dispositivo de la carrera.

Insistió en que el derecho de manifestación debe compatibilizarse con la seguridad pública. La delegada expresó su "apoyo" a la iniciativa del Gobierno del Principado de instar al equipo Israel-Premier Tech a retirarse de la competición y afirmó que en asuntos de esta gravedad no cabe la neutralidad.

Por otro lado, indicó que la Guardia Civil negó la retirada de banderas palestinas, si bien sí se quitó una pancarta por motivos de seguridad ante el viento.

Finalmente, Lastra recordó el respeto escrupuloso al derecho de manifestación y la reconocida existencia de la bandera del Estado de Palestina en España. Las autoridades anuncian la tramitación de sanciones y la investigación de los hechos para evitar alteraciones en el desarrollo de la carrera.