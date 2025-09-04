Siguen las protestas contra el equipo Israel, que se queda en La Vuelta: "Si abandonamos, sería nuestro cierre"

La plataforma Gernika-Palestina protestan contra el equipo Israel-Premier Tech a la salida de la 12ª etapa EFE

El equipo Israel Premier Tech tomó parte de la salida de la duodécima etapa de La Vuelta y mantuvo su presencia en la carrera, pese a las protestas que se han sucedido en distintas localidades. El inicio de la jornada en Laredo transcurrió sin incidentes relevantes, aunque el autobús fue abucheado.

En la explanada se escucharon cánticos de "expulsión de la competición" y se vieron pancartas críticas contra el conjunto, que ya ha sufrido episodios similares en esta edición. Aun así, la calma predominó entre una mayoría de aficionados y responsables.

Óscar Guerrero, director del Israel Premier Tech, defendió la continuidad del equipo en la ronda española y reclamó que su presencia es deportiva, no política, frente a quienes piden su retirada por motivos externos a la prueba.

"Nosotros lo hemos dicho claro, no tenemos ninguna duda de que vamos a seguir en carrera. Me he hartado de decir que somos un equipo deportivo, que ha venido aquí a competir y estamos compitiendo, no hay más que ver los resultados de la primera semana y cómo está en la general. La organización conmigo no ha hablado nada", afirmó, mostrando determinación.

Guerrero admitió que "es lícito que la gente proteste", pero exigió que las movilizaciones sean pacíficas y lamentó las agresiones verbales y físicas que han sufrido algunos miembros del equipo durante la semana.

El director técnico lanzó una advertencia sobre el efecto dominó: "Si nosotros abandonamos aquí sabemos que a partir de ahora en cada carrera seríamos objetivo y tendríamos que bajarnos aquí, allí y en todas partes. Al final hay que ser realista, sería el cierre del equipo".

Desde la organización, Javier Guillén defendió la prioridad por la seguridad y afirmó que "la prioridad de la organización es la prioridad de los ciclistas" al ser preguntado en Laredo sobre la continuidad del equipo en la Vuelta.

Hoy, el pueblo de Laredo en Cantabria también se echa a la calle para mostrar solidaridad con el pueblo de Palestina en la Vuelta. Así han recibido al autobús del equipo sionista de Israel. pic.twitter.com/2YIHls4WML — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 4, 2025

Guillén recordó que el Israel-Premier Tech "está en la carrera, eso es una obviedad y aquí sigue compitiendo" y pidió a los aficionados que eviten comportamientos que pongan en riesgo a corredores y público.

En Galicia se preparan protestas

Las protestas han sido convocadas por colectivos propalestinos y, según las plataformas, continuarán con intensidad en Galicia durante el paso de La Vuelta por esa comunidad autónoma, con actos y concentraciones previstas.

La asociación Galiza por Palestina hizo un llamamiento con un cartel literal: "Israel fuera de la Vuelta. No al apartheid. No al genocidio. Denuncia, boicot, movilización!", invitando a repetir las movilizaciones en la región.

Los convocantes piden además que los apoyos acudan con banderas palestinas y que registren las acciones para difundirlas bajo la etiqueta #BoicoteIsrael, con la intención de visibilizar el rechazo en las tres etapas gallegas.

El recorrido por el norte incluye tres jornadas por Galicia: salida de Vegadeo hacia Monforte de Lemos, etapa desde Poio hasta el Castro de Herville en Mos, y una jornada que arrancará en O Barco de Valdeorras para terminar en el Alto del Morredero.

La organización confirmó que el domingo la etapa saldrá de Vegadeo y cruzará la provincia de Lugo hasta Monforte, que el martes 9 partirá desde Poio y que el miércoles 10 concluirá en Ponferrada tras abandonar Galicia.

Las protestas ya han alterado la competición: la etapa con salida y llegada en Bilbao vio su final neutralizado y la organización situó el punto de control a tres kilómetros de meta por motivos de seguridad.

El 28 de agosto, durante una contrarreloj por equipos en Figueres, un grupo propalestino irrumpió en la calzada y obligó al Israel-Premier Tech a detenerse unos segundos; hechos similares se han registrado en Lumbier.

A lo largo de La Vuelta se han visto numerosas banderas palestinas y pintadas en la carretera, y la tensión ha generado reacciones políticas y pedidos de medidas o condenas frente a comportamientos violentos o peligrosos.

Pablo Fernández, portavoz y secretario de Organización de Podemos, acusó a La Vuelta de "blanquear el genocidio" en Gaza y animó a la ciudadanía a movilizarse contra la presencia del equipo, ensalzando las protestas celebradas ayer.

En el otro extremo, Vicente Azpitarte, secretario de Deportes del Partido Popular, rechazó las protestas violentas y pidió respeto a ciclistas, equipos y aficionados, reclamando que la organización garantice el desarrollo normal de la carrera para todos y salvaguardar la integridad del pelotón siempre.