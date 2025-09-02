Jay Vine conquista la 10ª y evita la victoria española el día en que Jonas Vingegaard recupera el liderato de la general

El australiano Jay Vine ha sumado su segunda victoria la presente edición de La Vuelta tras conquistar en solitario la 10ª etapa (Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra-Belagua).

El español Pablo Castrillo (Movistar Team) llegó a liderar la carrera pero entró segundo en meta tras verse superado por el australiano, líder de la clasificación de la montaña y escalador más destacado en esta ronda española.

El final en alto trajo consigo cambios en la general, de nuevo liderada por el danés Jonas Vingegaard. Los últimos 10 kilómetros de ascensión permitieron a Visma y UAE dejar atrás al hasta ahora líder Tornstein Traeen, que pierde su renta y queda segundo a 26" del danés.

🥇Segunda victoria para el australiano Jay Vine en esta #LaVuelta25 con su exhibición en la ascensión a Larra Belagua en la etapa 9.



🟥Jonas Vingegaard se enfunda el maillot rojo de líder en la #VueltaRTVE2s



🖊️Crónica de la etapa, por @FelipeRTVE https://t.co/2UunLZz3Hx pic.twitter.com/FWAslNnYeF — Teledeporte (@teledeporte) September 2, 2025

Después de la tormenta por su ruptura con el UAE, Juan Ayuso se desfondó en su rol de gregario para apoyar a su compañero Joao Almeida, ahora tercero a 38" del gran favorito.

Los otros dos aspirantes, el británico Tom Pidcock (4º a 58") y el italiano Giulio Ciccone (6º), resistieron la embestida final y siguen en la pomada de la general. Eso sí, el corredor de Lidl-Trek tiene 2' 05" de desventaja sobre Vingegaard que parecen insalvables.

Con su victoria de etapa, Vine reafirma su liderazgo de la clasificación de la montaña con 46 puntos, el doble que el belga Vervaeke (23) y con una buena renta sobre Ayuso (20).

