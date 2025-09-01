Juan Ayuso rompe su contrato con UAE y ultima su llegada a Lidl-Trek a partir de 2026

En la jornada de descanso de La Vuelta se ha podido confirmar uno de los mayores bombazos del ciclismo: Juan Ayuso abandona UAE para fichar por Lidl-Trek. El secreto a voces se ha hecho oficial en la tarde de este lunes cuando lo ha confirmado el equipo catarí.

El español saldrá antes de lo previsto de un equipo con el que está disputando la presente Vuelta y donde ya se ha llevado una etapa. Con una cláusula de 100 millones, la operación salida no era nada sencilla. Nadie quería salir perjudicado pero el acuerdo para la salida ya es un hecho.

El futuro de Ayuso apunta a un posible fichaje de larga duración con el Lidl-Trek, uno de los equipos que más interés ha mostrado recientemente en el español. En las últimas semanas, los rumores sobre su llegada habían cobrado bastante fuerza tras publicarse algunas fotos en redes sociales.

📝:UAE Team Emirates – XRG: agreement to part ways with Juan Ayuso



UAE Team Emirates – XRG and Spanish rider Juan Ayuso have mutually agreed to an early termination of his contract, which was originally set to run until 2028. Ayuso will now remain on the roster until the end of… pic.twitter.com/hs6d2DQDmy — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 1, 2025

Un cambio de aires que está muy próximo de cara al futuro de un Ayuso que en esta campaña suma siete victorias (su mejor campaña, un total de 15 en su carrera deportiva), siendo la última en La Vuelta.

Un absoluto bombazo que el propio UAE ha confirmado este mismo lunes por la tarde, anunciando la desvinculación de Ayuso, que tenía contrato con los emiratíes hasta 2028. "

Ayuso permanecerá en la plantilla hasta finales de 2025 tras una decisión tomada debido a diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo", se asegura en la nota.

Según Javier Ares, el movimiento viene gestándose desde después de la Tirreno-Adriático. Mauro Gianetti, CEO de UAE, llegó a asegurar que no se podría sacar a Ayuso de su estructura "ni por 100 millones". Pero, finalmente, ha habido una petición formal bastante alta, que el Lidl-Trek acabó, sorpresivamente, aceptando.

La cantidad que ofrecía UAE tenía casi la pretensión de encontrarse un 'no' por respuesta, para manifestar buena voluntad de negociación: se pidió muchísimo dinero para sacar a Ayuso de sus filas.

Sin embargo, el Lidl-Trek ha aceptado la propuesta y el acuerdo a tres bandas (corredor y los dos equipos) ha llegado finalmente a buen puerto.

En 2025, Ayuso afrontó por primera vez dos grandes vueltas en una misma temporada. Su gran objetivo era el Giro, al que llegó en excelente forma, aunque la fortuna no le acompañó.

Una caída camino de Siena le provocó una herida en la rodilla que requirió puntos y acabó lastrando sus opciones en la general.

Finalmente, se vio obligado a abandonar tras sufrir la picadura de un insecto que le dificultaba la visión. Su presencia en La Vuelta se confirmó a última hora, mientras centraba ya parte de su preparación en el Mundial, uno de los grandes desafíos que le quedan este año.

En esa cita, prevista para finales de septiembre, será el gran referente de la Selección dirigida por Alejandro Valverde.