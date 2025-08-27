Esta contrarreloj por equipos, de aproximadamente 24,1 km entre las calles de Figueres, presenta una ruta mayormente llana con un ligero ascenso hacia el tramo final-ideal para especialistas en ritmo y coordinación colectiva.

Los corredores afrontan este segmento tras cuatro etapas fuera de España, con Gaudu (Groupama) vistiendo el rojo con el mismo tiempo que Vingegaard.

El trazado incluye zonas técnicas como múltiples curvas urbanas, aunque "no se esperan dificultades altimétricas trascendentes".

También se destaca que esta etapa podría marcar diferencias valiosas entre equipos con menor especialización en la crono.