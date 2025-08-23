El belga Jasper Philipsen se impone en Novara al sprint y se convierte en el primer maillot rojo de La Vuelta 2025

La Vuelta a España 2025 ha comenzado este sábado con victoria para Jasper Philipsen en la etapa inaugural entre Turín y Novara (Italia).

El corredor belga se ha impuesto al sprint tras una etapa en la que el debutante Hugo de la Calle (Burgos BH) puso el picante. Resistió como único fugado durante casi 100 kilómetros, pero fue neutralizado a falta de 39 km.

El único puerto de montaña de la jornada, La Serra (de tercera categoría, fue conquistado por Alessandro Verre, quien se convirtió en el primer líder de la clasificación de la montaña, seguido por Joel Nicolau y Nico Vinokourov.

Desde los primeros kilómetros se formó una fuga compuesta por seis ciclistas: Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), Nico Vinokourov (XDS Astana Team), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Koen Bouwman (Jayco-AlUla), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) y Hugo de la Calle (Burgos-Burpellet-BH).

La etapa, de 186 kilómetros y un diseño sin grandes desniveles ideal para los velocistas, sirvió para que el pelotón comenzase a prepararse para tres semanas de máxima dureza.

En el sprint, el corredor de Alpecin-Deceuninck no ha dado opción a sus rivales y se convierte en el primer líder de la clasificación general de La Vuelta. El británico Ethan Vernon fue segundo por delante del venezolano Orluis Aular, el italiano Elia Viviani y los españoles Iván García Cortina y David González.

Philipsen rubricó con éxito un excelente trabajo de su equipo en el tramo final, poniéndole en posición cómoda para rematar la faena ante sus rivales y estrenar el maillot, como ya hiciera en la primera etapa del Tour en Lille.

Un bombón inicial para los velocistas, que no tendrán muchas opciones en esta edición. En el km 0 instalado en Turín junto al monumento del "campeonissimo" Fausto Coppi, el orgullo piamontés, y a orillas del río Po, se animó la carrera con los primeros fugitivos de la 80 edición de la Vuelta.

Antes, el pelotón fue despedido por el Príncipe Alberto de Mónaco, quien también cortará la cinta en la Vuelta 2026, cuando la ronda salga del Principado.

Por las calles turinesas, donde se nota el mes de agosto vacacional, salieron en estampida 6 hombres: Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Hugo de la Calle (Burgos Berpellet BH), Reinderink (Soudal), Nico Vinokourov (Astana), Bouwman (Jayco) y Verre (Arkéa). Ellos se repartieron los alicientes iniciales.

Verre se ganó el primer maillot de la montaña coronando La Serra (3a, 6,5 km al 5,2), el primero de los 46 puertos incluidos en la Vuelta del 90 cumpleaños, y Reinderink pasó en cabeza el primer esprint intermedio.

La fuga empezó a ceder, pero el asturiano Hugo de la Calle, campeón de España sub'23 la pasada temporada, resistió en solitario hasta que lo devoró el pelotón a 38 km de meta.

El ritmo y marcaje entre el Lidl de Pedersen y el Alpecin de Philipsen marcaron la persecución y el desenlace de la etapa.

Estaba en juego el primer maillot rojo, botín importante teniendo en cuenta que los esprinters alzarán poco la voz en una Vuelta plagada de finales en alto. Maniobras inequívocas de los equipos de ambos aspirantes a quitar el precinto al jersey de líder.

También asomaron en cabeza por las carreteras que rodeaban los arrozales de Novara los equipos de los favoritos de la general, Visma y UAE, pero éstos con otro objetivo, buscar la zona de seguridad para Vingegaard y el dúo Ayuso-Almeida, nada interesados en meterse en batallas innecesarias.

Nervios y descontrol en los últimos 10 km. Ningún equipo montó un "treno" colectivo y varios equipos se sumaron a la caza de la mejor posición para su velocista. Movistar se apuntó a las papeletas ganadoras para el venezolano Orluis Aular.

Philipsen saluda tras enfundarse el maillot rojo.

Lucha sin cuartel, movimientos de riesgo. Alpecin no quería permitir que otros equipos dirigieran las operaciones con el pelotón a más de 60 por hora. Cabezas en el manillar, dientes apretados, watios elevados en los últimos instantes del primer asalto de la Vuelta.

Finalmente, después de varias incómodas rotondas, el Alpecin hizo un fino trabajo de colocación para Philipsen, quien al igual que hizo en el Tour, impuso su fuerza para ganar la etapa y ponerse el maillot de líder.

Objetivo cumplido para el velocistas belga, quien cuenta 10 éxitos en el Tour y ya 4 en la Vuelta en un palmarés que refleja 55 victorias, 3 en la presente temporada.

Este domingo se disputa la segunda etapa entre Alba y Limone Piamonte, de 159,5 km. Jornada llana, pero con el primer aliciente de la presente edición, ya que la jornada termina en alto, nada menos, a las primeras de cambio, que una subida de 9,8 km al 5,1 por ciento de pendiente media y tramos del 10 %. Puede ser la primera toma de contacto para los hombres de la general.