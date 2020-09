Ane Gabarain y Elena Irureta: las actrices a las que 'Patria' cambiará la vida para siempre

Miren y Bittori. Dos nombres que ya son historia de la literatura de nuestro país. Todo el mundo los oye y saben que nos referimos a Patria, la novela de Fernando Aramburu y a las dos matriarcas vascas que la protagonizan. Una, mujer de una víctima de ETA, la otra madre de un terrorista. Una amistad rota y un abrazo bajo la lluvia que era el símbolo de la reconciliación. Tocaba andar juntos, y Patria ponía una pequeña piedra en el camino. Ahora, Miren y Bittori van a pasar a ser historia de la televisión gracias a la adaptación de la obra que estrena este domingo HBO.

Una de las claves de la serie de Aitor Gabilondo era encontrar a su Miren y su Bittori. No era fácil. Gabilondo tenía claro que debían ser actrices vascas y a poder ser poco conocidas. Tenían que cargar en sus hombros el peso de una serie. Tener complicidad, transmitir el drama sin aspavientos… un reto y una oportunidad demasiado grande. Al final las encontró en dos rostros populares en la televisión vasca, pero casi desconocidas para el resto del país, y casi siempre asociadas a la comedia. Elena Irureta y Ane Gabarain fueron las elegidas, y tras ver la serie nadie puede dudar de la decisión. Ellas son Miren y Bittori. Es imposible pensar en otros rostros. Sus interpretaciones emocionan, conmueven. Es el papel de sus vidas, y se lo merecen.

Las dos actrices recuerdan que cuando se anunció la serie empezaron a oír que buscaban actrices vascas, pero ni en sus mejores sueños pensaban que iban a ser ellas. Se conocen desde hace años, han trabajado infinidad de veces juntas, y ahora se llevaron el personaje más deseado. “Hicimos un casting, y a medida que ibas pasando te dabas cuenta de que lo mismo tenías posibilidades, yo creo que hice tres y fue en el tercero cuando pensé, ojo que todavía no me han dicho q no”, recuerda Elena Irureta. Ane Gabarain destaca que fue muy complicado porque no sólo había que dar con ellas, sino que “el grupo tenía que ser compacto”. “Podían tener a Miren, pero había que tener a su marido, a sus hijos, y Yolanda y Eva -las directoras de cásting-, junto con Aitor han trabajado muy duro”.

Nuevo tráiler de Patria con recuerdo para las víctimas

Para Ane esto está siendo “un tsunami”, y Elena coincide en que “es un poco loco”. Ahora son las estrellas de la serie más esperada. Dan entrevistas, todo el mundo pregunta por ellas… Ahora queda ver la reacción del público, pero confían. Las primeras palabras tras el pase en San Sebastián no pudieron ser mejores. Pero tampoco quieren hacer el cuento de la lechera. “Ya tenemos una edad y sabemos que luego la vida sigue, y hay que cotizar”, dice Ane Gabarain. Su compañera añade que, además, ellas siguen trabajando “en sus cositas, yo mañana tengo función en Jaén”.

En Patria se nota que todos los involucrados saben de lo que hablan. Han vivido y crecido en Euskadi, y esa realidad les ha tocado de cerca. Ane y Elena han conocido a muchas ‘Bittoris y Mirenes’. “Hay algo que lo tienes ya, que esta ahí en ti. Yo tengo 57 años y muchos viviendo aquí. He vivido de forma cercana y directa todo este tramo de la historia y tenemos todos estos personajes en el hipotálamo, pero luego tienes que centrarte en lo concreto de tu personaje”, cuenta a este periódico Ane Gabarain. Irureta subraya que ambos personajes “no son una persona concreta, sino que son muchas mujeres. “A mí en el libro me parecían muy secas, las dos, pero creo que Aitor las cargó de humanidad e hicimos un trabajo previo para dotarlas de más humanidad”, apunta.

Una serie que respira verdad, algo que todos han destacado, pero de lo que ellos no eran “muy conscientes” porque era la realidad que siempre habían vivido. “Nosotros somos vascos y vamos vascos de casa a rodar, pero sí que es verdad que teníamos una sensación muy fuerte de trabajar como en grupo, en equipo, y eso desprende verdad”, dice Ane Gabarain. “Se me hace todo tan conocido, tan de verdad, que creo que es la primera vez que no me veo a mí ni a Ane como actrices, sino que veo a los personajes, y es la primera vez que me ha ocurrido eso”viendo la historia y a los personajes, es la primera vez que me ha ocurrido”, confiesa Elena Irureta.

Llevan “30 años trabajando juntas”, y aunque han hecho “comedia desde muy jóvenes” recuerdan que como actrices todoterrenos que son “han hecho otras cosas, pero es verdad que la gente nos reconoce por las series”. Ahora, es una oportunidad para demostrar todo lo que valen. Unos papeles “que son un regalo” y con los que esperan “mostrar otro tipo de interpretación”. Lo consiguen. Ya no serán dos actrices cómicas, ahora han pasado a ser Miren y Bittori en dos de las interpretaciones más potentes del año. Dos carreras incansables y fuera de los focos que ahora, por fin, tienen el reconocimiento que se merecen.