Las series que no te puedes perder este fin de semana en Netflix, Movistar+, Amazon y HBO

El fin de semana es el momento ideal de la semana para maratonear una serie. Es por eso que, como cada semana, te traemos algunas historias para que veas durante el sábado 1 y domingo 2.

En esta selección, te traemos algunas de las mini series con actores nominados esta semana a los Premios Emmy 2020, como Self Made y Hollywood, y también producciones que quizás no conoces y que vale la pena ver, como la española Gigantes o la francesa El espía.

Movistar +

La chica del tambor - 1 temporada (6 episodios)

Basada en la novela homónima de John Le Carré, la historia sigue a una joven inglesa de izquierda que sueña con ser actriz, pero cuya vida da un giro sorprendente cuando conoce a un agente de inteligencia israelí, con quien inicia una relación.

Florence Pough en La chica del tambor.

El hombre está en la búsqueda de un peligroso terrorista palestino, culpable de cometer varios atentados. De esta forma, la muchacha se verá involucrada en un juego de espionaje que podría ser fatal.

Gigantes - 2 temporadas (6 episodios cada una)

La trama de esta producción original de Movistar + gira en torno a la familia Guerrero, que lleva años controlando el narcotráfico en el país.

El negocio de la compraventa de muebles es la tapadera que les ha ayudado a estar fuera del radar de policías y detectives.

Abraham Guerrero (José Coronado) quiere expandir los horizontes de la venta de drogas y, para ello, necesitará de la lealtad y colaboración de sus tres hijos: Daniel (Isak Férriz), Tomás (Daniel Grao) y Clemente (Carlos Librado). Pero los muchachos tienen otros planes...

Llegar a ser Dios en Florida - 1 temporada (10 episodios)

Ambientada en los años ´90, Llegar a ser Dios en Florida cuenta la vida de Krystall Gill (Kirsten Dunst), una mujer que trabaja en un parque acuático en Orlando y cobra un salario mínimo. Sobrevive gracias a su marido, quien muere repentinamente.

Tras quedar viuda, Gill está al borde de perderlo todo. Esta crítica situación la lleva a involucrarse de lleno en el polémico negocio de esquema piramidal Founders American Merchandise. Pero… ¿Será su salvación o irá directo a la ruina?

Amazon Prime

Tales from the loop - 1 temporada (8 episodios)

Estrenada en 2020, Tales from the loop (Historias del Bucle) es una serie de ciencia ficción inspirada en las ilustraciones neo futuristas y surrealistas del prestigioso artista y diseñador gráfico sueco Simon Stalenhag. Es la primera serie basada en pinturas digitales.

La trama explora las situaciones cotidianas y sucesos extraordinarios de las personas que viven encima del Loop, una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios más profundos del universo.

De esta forma, es posible indagar sobre cosas que anteriormente sólo se podía hacer a través de la ciencia.

Upload - 1 temporada (10 episodios)

Estamos en el año 2033, momento en donde las personas que están próximas a morir tienen la posibilidad de ser “montadas” a un dispositivo para tener una vida futura virtual que ellos mismos elijan.

El programador Nathan Brown (Robbie Amell) muere repentinamente y quien lo manipula en su nueva realidad virtual es su novia, extremadamente posesiva.

Nathan tendrá que acostumbrarse a los pros y contras de su nueva vida, donde conoce a Nora (Andy Allo), una joven que está viva, pero que trabaja en lo que sería una especie de “atención al cliente” de aquellos muertos que van hacia la virtualidad.

Lorena - 1 temporada (4 episodios)

Este docuserie cuenta la historia de Lorena Bobbitt, famosa por haber cortado el pene de su esposo John, un ex marine, el 23 de junio de 1993. Tras su arresto, la mujer lo acusó de violencia doméstica y violación conyugal. El caso tuvo fama mundial.

La producción de Amazon está basada en material de archivo y entrevistas a Lorena y John, quienes detallan los hechos previos a esa noche, el posterior juicio y las secuelas que tuvo el hecho para sus vidas personales.

HBO

I know this is much is true - 1 temporada (6 episodios)

I know this is much is true (La innegable verdad) es la historia de dos hermanos gemelos, Dominick y Thomas Bridsey.

Dominick parece ser una persona normal, mientras que Thomas es un hombre paranoico y esquizofrénico, que está internado en un asilo. Su hermano hará todo lo posible por sacarlo de ese horrible lugar.

La miniserie de HBO está protagonizada por Mark Ruffalo, quien interpreta a los dos protagonistas. Su brillante actuación le valió una nominación como Mejor actor en una miniserie o película para televisión para los Emmys 2020.

Avenue 5 - 1 temporada (9 episodios)

Este 2020, HBO estrenó la comedia distópica Avenue 5, protagonizada por Hugh Laurie (el inolvidable Dr. House).

Avenue 5 es la nave espacial de una exitosa empresa que llevará a sus clientes VIP a pasear alrededor del Planeta Júpiter.

Pero lo que iba a ser un viaje de placer resultará una verdadera pesadilla cuando la nave sufre una serie de desperfectos técnicos que complican muchísimo la travesía.

Euphoria - 1 temporada (8 episodios)

Muchos fanáticos se decepcionaron cuando Euphoria no apareció en las series nominadas a Mejor drama. Y la verdad, tienen razón en estar enojados.

Fotograma de Euphoria

Y es que esta producción de HBO cuenta con crudeza la historia de un grupo de adolescentes estudiantes que se sumergen en el fatídico mundo de las drogas, el sexo y la violencia.

Pero también plantea temáticas actuales, como el uso de las redes sociales y las formas de relacionarse entre sí.

La serie es uno de los últimos grandes éxitos de HBO y ya fue renovada para una segunda temporada.

Netflix

Self Made - 1 temporada (4 episodios)

Octavia Spencer fue nominada a los Premios Emmys por su interpretación de Madam C.J. Walker, la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria, a principios del Siglo XX. Su fortuna la hizo vendiendo productos de belleza para el cabello.

Pero el camino hacia el éxito no fue nada sencillo. Problemas de racismo, desigualdad, disparidad salarial y machismo fueron algunas de las situaciones cotidianas que tuvo que enfrentar la mujer para convertirse en un verdadero ícono de la industria cosmética.

Hollywood - 1 temporada (7 episodios)

Esta miniserie sigue la vida de un grupo de directores y actores que llega a Hollywood con el deseo de triunfar, justo después de la Segunda Guerra Mundial.

Fotograma de Hollywood.

Allí, se encontrarán con todo el glamour y la superficialidad y harán todo lo que esté a su alcance para llegar a lo más alto de la industria del cine.

Por sus excelentes actuaciones, Jeremy Pope y Dylan McDermott (American Horror Story o The Practice) han sido nominados a los Premios Emmys 2020.

El espía - 1 temporada (6 episodios)

Ambientada en la década del ´60, esta producción francesa se centra en Eli Cohen (Sacha Baron Cohen), uno de los espías más importantes de la historia de Israel, que durante una misión en Siria se convierte en agente del Mossad.

En esos 4 años en los que estuvo en Siria, Cohen logró infiltrarse en los más altos cargos del país, estableciendo relaciones clave con figuras políticas y militares.